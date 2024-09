Horoskopi javor nga Paolo Fox, PESHORJA. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

PESHORJA

Ditë pas dite

Java premton të jetë premtuese nga çdo këndvështrim, përveç pjesës qendrore.

Në fakt, mes të mërkurës dhe të enjtes, Hëna e kundërt mund të shkaktojë pak më shumë tension.

Mos e lini pas dore aftësinë tuaj fizike, veçanërisht nëse keni qenë të sëmurë në të kaluarën.

Të dielën do të keni mundësi të rikuperoni, falë hyrjes së Diellit në shenjë dhe një Hënë të favorshme.

Dashuria

Gjatë javës do të keni Diellin dhe Venusin në lidhje. Disa çështje familjare do zgjidhen por gjithsesi mund të përballeni me një krizë të caktuar.

Do të arrini të fitoni një sfidë, të rinovoni një lidhje dashurie, por do të ketë diçka që do t’ju shqetësojë.

Puna

Përpiquni të rivendosni qetësinë në një nivel psikofizik.

Fat

Javë me dyshime, veçanërisht mes të mërkurës dhe të enjtes.

Vlerësimi me yje: ★★★

