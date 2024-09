Horoskopi javor nga Paolo Fox, VIRGJËRESHA. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

VIRGJËRESHA

Ditë pas dite

Të hënën dhe të martën do t’ju duhet të përballeni me një hënë në kundërshtim: do të jetë e këshillueshme që të bëni kujdes maksimal dhe të shtyni gjithçka deri në gjysmën e dytë të javës.

E premtja dhe e shtuna janë ditët më të mira të javës që nis këtë të hënë 16.

Të dielën, Hëna në disonancë do t’ju bëjë veçanërisht nervozë dhe të mbushur me irritim. Nuk ka nevojë t’ju kujtoj se duhet të numëroni deri në 10…

Do të duhet të siguroheni që të mos nxisni polemika të panevojshme në familje.

Dashuria

Ndjenja neutrale. Diçka ju shpërqendron, por mos i kaloni problemet e jashtme në ato të brendshme.

Besoni një person miqësor. Të dielën është në rregull të fiksoni një ditë për takime.

Puna

Do të keni mundësi të flisni për shumë gjëra dhe do të mund të lini pas atë projekt që tani ka humbur interesin.

Fat

Ditët e para të javës nuk do të jenë të shkëlqyera.

Vlerësimi me yje: ★★★★

