Shumat e paimagjinueshme që shpenzojnë miliarderët Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zackenberg për sigurinë e tyre

Me një pasuri prej mbi 240 miliardë dollarësh, Elon Musk, përndryshe njeriu më i pasur në botë, mbahet më shumë si një kryetar shteti sesa një drejtues biznesi

Në botën e sotme, kufiri midis manjatit dhe personazhit të famshëm duket se po bëhet gjithnjë e më i paqartë. Me famën, megjithatë, vjen një dobësi e madhe: kërcënimet e sigurisë. Ndërsa sipërmarrësit tani bëhen figura publike, ata shpesh tërheqin atë lloj vëmendjeje që kërkon masa ekstreme për të garantuar sigurinë e tyre. Ky “trend” ndihet veçanërisht nga disa nga figurat më të pasura dhe më të fuqishme në botën e biznesit, si Elon Musk, Jeff Bezos dhe Mark Zuckerberg, të cilët e kanë çuar sigurinë e tyre në një nivel krejtësisht të ri, duke punuar me të dhëna që ngjajnë me ato në mbrojtjen e krerëve të shtetit.

Elon Musk: Një kështjellë sigurie

New York Times raporton se Tesla dhe SpaceX kanë paguar miliona dollarë në vit për sigurinë e pronarit të tyre, duke përfshirë firmën e sigurisë Gavin de Becker & Associates dhe të tjerë, sipas dokumenteve të brendshme të Tesla. Kjo për shkak se Musk përballet rregullisht me ndjekës dhe kërcënime me vdekje, sipas dokumenteve të policisë dhe të dhënave të brendshme të Tesla-s.

Si njeriu më i pasur në botë dhe një nga biznesmenët e saj më të shquar, nevojat e sigurisë së Musk kanë evoluar për t’u ngjasuar me ato të një kreu shteti. Raportet sugjerojnë se ekipi i tij i sigurisë funksionon si një mini shërbim sekret, me një falangë të tërë truprojash që e mbrojnë atë në çdo kohë. Kërcënimet për sigurinë e tij janë shtuar së bashku me sukseset e tij në biznes dhe natyrën e tij të përgjegjshme. Musk është i njohur për komentet e tij të pafiltruara në mediat sociale dhe vendimet e tij financiare me rrezik të lartë, të cilat mund të shkaktojnë reagime të rëndësishme publike dhe private. Për të zbutur këto rreziqe, masat e sigurisë të Musk shkojnë përtej normës për një ekzekutiv të korporatës. Ekipi i tij thuhet se përdor teknika të përparuara të vëzhgimit, automjete të blinduara dhe protokolle të sigurta komunikimi, duke krijuar një flluskë të plotë sigurie rreth tij.

Blerja e fundit e Twitter-it (tani X) nga Musk e ka vënë atë gjithashtu në pistën e debatit politik dhe social, duke përshkallëzuar më tej nevojën për rritje të sigurisë. Vendbanimi, jeta personale dhe rutina e përditshme e Musk janë sekrete të ruajtura nga afër dhe ai rrallë shihet pa një prani të konsiderueshme të sigurisë. Nevoja e tij për masa kaq të gjera pasqyron si prestigjin e tij ashtu edhe paqëndrueshmërinë e personalitetit të tij publik.

Pra, Musk, i cili dikur ishte i rrethuar nga dy truproje, udhëton me deri në 20 profesionistë të sigurisë që shfaqen për të vëzhguar rrugët e arratisjes ose për të pastruar një dhomë përpara se të hyjnë. Ata shpesh mbajnë armë dhe kanë një profesionist mjekësor për të, të cilit, sipas New York Times, i është dhënë emri i koduar “Voyager” nga ekipi i tij i sigurisë.

Jeff Bezos: Mbikëqyrja dhe Fshehtësia

Jeff Bezos, themeluesi i Amazon dhe një nga njerëzit më të pasur në botë ka marrë gjithashtu masa të jashtëzakonshme për të mbrojtur veten dhe familjen e tij. Pasi telefoni i Bezos thuhet se u hakerua në vitin 2018 nga agjentët sauditë, ai rriti shpenzimet për sigurinë e tij personale. Bezos dihet se ka punësuar ish-personel inteligjence dhe ushtarak për të menaxhuar sigurinë e tij. Strategjia e saj e sigurisë është një përzierje e teknologjisë dhe mbrojtjes fizike. Për shembull, ajo ka investuar në sisteme të ndryshme monitorimi dhe ka një ekip të dedikuar që monitoron kërcënimet e mundshme 24 orë në ditë. Ekipi i tij i sigurisë është gjithashtu përgjegjës për kryerjen e kontrolleve të sfondit për njerëzit që mund të ndërveprojnë me të dhe skanimin e faqeve për dobësi të mundshme.

Si fytyra publike e Amazon dhe duke pasur parasysh rolin e tij të diskutueshëm në formësimin e peizazhit modern të shitjes me pakicë dhe teknologjisë, shqetësimet e sigurisë së Bezos nuk janë vetëm teorike. Ajo është përballur me një sërë kërcënimesh, duke filluar nga shkeljet e privatësisë deri te protestat kundër praktikave të punës së Amazon, duke kërkuar një qasje të gjerë dhe dinamike ndaj sigurisë.

Mark Zuckerberg: Ndërtimi i një fortese dixhitale

CEO i Meta (ish-Facebook) Mark Zuckerberg është një tjetër ekzekutiv i profilit të lartë të teknologjisë, i cili ka bërë përpjekje të mëdha për të siguruar sigurinë e tij personale. Në vitin 2022, Meta zbuloi se kishte shpenzuar rreth 27 milionë dollarë për sigurinë personale të Zuckerberg dhe familjes së tij. Kjo shumë mbulon gjithçka, nga sigurimi i shtëpisë deri te udhëtimi i tij, si në SHBA ashtu edhe jashtë vendit.

Ekipi i sigurisë i Zuckerberg, si ai i Musk, operon me saktësi ushtarake. Rezidenca e tij është e pajisur me dhoma paniku dhe shoqërohet nga një ekip personal që përfshin ish-agjentë të Shërbimit Sekret. Por strategjia e sigurisë së Metës nuk përfshin vetëm mbrojtjen fizike, por edhe sigurinë dixhitale. Duke pasur parasysh polemikat që rrethojnë privatësinë e të dhënave të Facebook dhe rolin e tij në diskursin politik global, Zuckerberg përballet me sfida unike që kërkojnë një qasje komplekse dhe shumështresore ndaj sigurisë.

Implikimet e masave të tilla të sigurisë

Ndërkohë që këto masa të gjera sigurie justifikohen me siguri nga kërcënimet me të cilat përballen këta individë, ato gjithashtu ngrenë pyetje në lidhje me kulturën e pasurisë dhe pushtetit në shekullin e 21-të. Fakti që individët privatë tani kanë nevojë për një mbrojtje të tillë të gjerë është një kujtesë e fortë e rolit gjithnjë e më publik që këta manjatë të teknologjisë luajnë në çështjet globale. Ndërsa ndikimi i tyre vazhdon të rritet, po ashtu rritet nevoja për mekanizma sigurie të sofistikuara dhe të pajisura mirë që funksionojnë përtej asaj që shihet zakonisht në sektorin privat.

Kjo na bën të kuptojmë më mirë se kurrë se kompanitë si Tesla, Amazon dhe Meta nuk janë thjesht biznese, por subjekte me ndikim global, drejtuesit e të cilëve trajtohen si figura shtetërore.