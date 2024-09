E papritur, Jennifer Lopez dhe Ben Affleck shihen në shoqërinë e njëri-tjetrit pas kërkesës për divorc

SHBA- Çifti i njohur Jennifer Lopez dhe Ben Affleck janë fotografuar në shoqërinë e njëri-tjetrit mes spekulimeve për divorc. Çifti u pa duke drekuar së bashku me fëmijët e tyre në hotelin Beverly Hills në Beverly Hills, Kaliforni, të shtunën.

Një burim tregon për Page Six se Ben dhe JLo janë aktualisht në Polo Lounge në hotelin Beverly Hills duke u kapur për dore dhe duke u puthur në publik. Fëmijët janë me ta, por në një tryezë të veçantë.

Lopez kishte veshur një bluzë të zezë me mëngë të gjata dhe xhinse me ngjyrë të errët, ndërsa Affleck kishte veshur një këmishë blu dhe xhinse. Ylli i “Hustlers”, 55 vjeç, gjithashtu kishte vendosur unazën e saj të fejesës dhe një unazë me emrin “Jennifer” në gishtin e saj të martesës.

Fëmijët e Affleck, Seraphina, 15, dhe Samuel, 12 vjeç, si dhe binjakët e Lopez, Emme dhe Max, 16 vjeç, u fotografuan duke hyrë në hotel me ta. Kjo dalje vjen gati një muaj pasi këngëtarja paraqiti kërkesën për divorc nga Ben.

Affleck – i cili u përfol se kishte kaluar kohë me Kick Kennedy – që atëherë është zhvendosur në një rezidencë prej 20 milionë dollarësh në Palisades Paqësor, ndërsa Lopez ka qenë në kërkim të një shtëpie të re.