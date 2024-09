‘Kryeministri britanik i hapur për dërgimin e azilkërkuesve në Shqipëri’/ The Independent: Starmer po studion si do të funksionojë skema me Italinë

BRITANI E MADHE- Kryeministri britanik, Keir Starmer është i hapur për dërgimin e azilkërkuesve në Shqipëri ndërsa përgatitet të mbajë një mini samit me kryeministren e Italisë Giorgia Meloni. Kryeministri u tha gazetarëve që udhëtonin me të në Uashington DC përpara se të fluturonte për në Romë se do të shihte sesi do të funksiononte marrëveshja e Italisë me Shqipërinë në lidhje me përpunimin e kërkesave për azil.

Brenda disa ditësh pas marrjes së pushtetit në korrik, Sir Keir anuloi marrëveshjen e diskutueshme të Mbretërisë së Bashkuar me Ruandën, e cila ishte nënshkruar nga qeveria e mëparshme konservatore me një kosto prej 700 milion paund për tatimpaguesit. Por ai tani duket i hapur ndaj skemave të ngjashme në një vend evropian.

I pyetur konkretisht për skemën e Italisë në Shqipëri, Sir Keir u përgjigj: “Le të shohim. Është ditët e para. Unë jam i interesuar se si funksionon kjo, mendoj se të gjithë të tjerët janë. Është shumë herët.”

Plani italian është kritikuar nga shumë njerëz dhe përfshin hapjen e kampeve për azilkërkuesit që do të mbajnë deri në 3,000 njerëz. Qeveria e Meloni ka reduktuar në mënyrë dramatike numrin e njerëzve që vijnë nëpër Mesdhe në Itali nga Afrika e Veriut. Marrëveshja është dënuar nga Human Rights Watch, drejtoresha e asociuar e së cilës për Evropën, Judith Sunderland,

“Gambiti i fundit i Italisë për të larguar përgjegjësitë e saj në det të hapur është vetëm i garantuar se shkel të drejtat e njerëzve. Pas marrëveshjes së saj abuzive me Libinë, Italia tani dëshiron të marrë njerëz që kanë arritur në mënyrë efektive në vendin jashtë BE-së, duke shkelur parimet themelore të shpëtimit në det dhe duke minuar të drejtat e azilit dhe lirinë nga ndalimi arbitrar. Gjithashtu nuk ka gjasa t’i pengojë njerëzit të bëjnë kalime të rrezikshme me varka," tha ai.

Amnesty ka ngritur shqetësime për të drejtat e njeriut në Shqipëri, duke përmendur vrasjen e gazetarëve në vend, shqetësimet për të drejtën për një gjykim të drejtë, vrasjet në burgje, një mjedis armiqësor për komunitetin LGBT+ dhe dhunën ndaj grave dhe vajzave.

Ndërsa për marrëveshjen me Italinë, ai vuri në dukje: “Organizatat e të drejtave të njeriut dhe të tjera shprehën shqetësimin për ndikimin që mund të ketë kjo në të drejtat e njeriut të refugjatëve, azilkërkuesve dhe emigrantëve, duke përfshirë ndalimin automatik dhe për këtë arsye arbitrar”.

Sir Keir u konfirmoi gazetarëve se ai do të diskutojë këtë çështje pasi një numër rekord i azilkërkuesve vazhdojnë të kalojnë Kanalin me varka të vogla.

“Do të mund të flasim edhe për migrimin e parregullt, por edhe për gjëra të tjera. Do të jetë një tipar siç ishte një tipar kur fola me kancelarin Scholz; pasi ishte një tipar kur fola me [presidentin francez] Emmanuel Macron. sfida të ndryshme në vende të ndryshme Në Gjermani, isha veçanërisht i shqetësuar që një përqindje shumë e madhe e motorëve të varkave që po përdoren për kalimin e Kanalit kalojnë përmes Gjermanisë. Dhe unë mendoj se ata duhet të shfrytëzojnë mundësi të tjera për t’i kapur në udhëtimin e tyre.

Natyrisht që me Macron-in, ishte shumë për atë që të bëhej në bregun verior të Francës. Unë kam pasur tashmë një diskutim paraprak me Georgia Meloni për këtë, se si mund të punojmë së bashku për migrimin e parregullt. Ajo sigurisht ka disa ide të forta dhe shpresoj t’i diskutoj ato me të. Ajo dhe unë kemi diskutuar tashmë se si mund të përmirësojmë operacionet e përbashkëta, kështu që kjo është diçka që do të diskutojmë," tha Kryeministri.