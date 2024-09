Vuçiç: Ne nuk do ta heqim qafe Kosovën, por do të ndihmojmë popullin tonë

BRUKSEL- Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç gjatë fjalimit të tij ditën e sotme tha se ekspertët ligjorë ishin kundër shpalljes së pushtimit të Kosovës. Gjithashtu ai pretendoi se policët shqiptarë provokojnë serbët nga kafenetë dhe më pas u nxjerrin atyre distinktivët. Më tej Vuçiç u shpreh se serbët nuk duan luftë dhe se duan t’i realizojnë të drejtat e tyre në paqe.

“Ne nuk duhet t’u japim atyre statusin e një force të armatosur legale. Ne nuk do t’u japim atyre ligjshmëri dhe legjitimitet sepse ata nuk e kanë atë. Vetë njohja e pushtimit është vepër kriminale. Ne nuk do ta heqim qafe Kosovën, por do të ndihmojmë popullin tonë dhe të gjitha këto po i bëjmë. Ne nuk duam luftë, ne duam t’i realizojmë të drejtat tona në paqe. Nuk do të jetë e lehtë, do të jetë e barabartë. Do të hapin urën në Ibër, kjo është dëshmi se ata duan konflikte dhe do të sulmojnë shkollat ​​dhe spitalet, ata do të sulmojnë gjithçka, ne do të mbijetojmë dhe do të bëjmë më shumë për njerëzit tanë, dhe ata nuk do të munden. Për të na ndalur ata ëndërrojnë për anëtarësimin e tyre dhe e kanë ëndërruar për dhjetëra vjet, ata nuk kanë dashur të flasin seriozisht, vetëm duan të persekutojnë serbët”, u shpreh Vuçiç.