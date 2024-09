Ancelotti dhe karriera e tij si trajner: Fitorja nuk është lumturia e vërtetë në futboll, por vetëm lehtësim

Carlo Ancelotti pati një karrierë të shkëlqyer si futbollist, por ia doli edhe më mirë si trajner. Në fakt, jo vetëm që ka triumfuar në disa nga stolat më të rëndësishëm të planetit, por ka vendosur aq shumë trofe në “palmares” (duke përfshirë pesë Liga të Kampionëve), saqë meriton një vend në mesin e trajnerëve më të suksesshëm të të gjitha kohërave.

Ancelotti, pjesëmarrës në eventin “Mexico Siglo XXI” shpjegoi se si u bë trajner dhe cili është vizioni që ka për punën e tij: “Të bëhesha trajner nuk është diçka për të cilën kisha menduar gjithmonë. Një ditë, Sacchi më takoi në Milano më tha se më donte si asistent sapo ‘t’i varja këpucët në gozhdë’.

Ai ishte një gjeni, një trajner që ndryshoi mënyrën e stërvitjes, një mësues i madh që, si Eriksson, më dha aq shumë. Kam hasur vështirësi çdo ditë, të jesh trajner është një rol me fuqi dhe përgjegjësi të madhe. Në fund, aspekti më i rëndësishëm është marrëdhënia me njerëzit. Iu them lojtarëve të mi se janë njerëz që e shijojnë futbollin.

Të kesh një marrëdhënie me ta që shkon përtej sferës profesionale, i ndihmon të bëjnë paraqitje më të mira. Të kesh një marrëdhënie të mirë të ndihmon të punosh më mirë, edhe sepse të gjithë duan të luajnë dhe kjo nuk është e mundur. Duhet të jesh i sinqertë me njerëzit dhe unë formova karakterin tim duke u rrethuar me njerëz të qetë.

Si i bashkoj Mbappé, Rodrygo dhe Vinicius? Real Madridi është klubi më i madh në botë dhe për këtë arsye ka lojtarët më të mëdhenj. Kërkesat janë të larta, ndaj si trajner duhet të jeni në gjendje ta vini cilësinë e tyre në shërbim të klubit. Nëse je te Real Madridi, duhet të luftosh në të gjitha garat, pa u dorëzuar kurrë deri në fund. Këtë e bën kushdo që e vesh këtë fanellë.

Disfata përfaqëson një moment trishtimi, por edhe një mundësi për t’u rritur e përmirësuar. Fitorja nuk është lumturi e vërtetë, është më shumë një lehtësim, pasi tri ditë më vonë je sërish nën vëzhgim. Kritika është gjithmonë aty dhe të shqetëson vetëm nëse nuk mund të bësh autokritikë. Jeta pa presion nuk ekziston dhe ditën që nuk shqetësohem para ndeshjes do të duhet të ndalem. E shoh veten në stol për një kohë të gjatë, derisa zjarri të shuhet.

Është e vështirë të thuhet se çfarë është suksesi. Për disa mund të jetë fitimi i një titulli ose mos humbja, për mua është të japësh gjithçka. Ju jeni të suksesshëm nëse mund të nxirrni më të mirën fizikisht dhe mendërisht”.