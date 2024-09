Hysaj: Do ta gjej një zgjidhje te Lazio, nuk do të rri duke shikuar të tjerët teksa luajnë

Një paraqitje përgjithësisht e mirë nga Hysaj, ajo ndaj Gjeorgjisë, edhe pse u mbyll me zhgënjim prej humbjes 1-0. Mbrojtësi dhe kapiteni ynë kuqezi duhet të kthehet te Lazio tashmë, ku nuk ka vend, është lënë jashtë listës së skuadrës për “Europa League” dhe Serie A. Një udhëkryq, për të cilin Hysaj hodhi disi dritë në fjalën e tij, pas disfatës me gjeorgjianët:

“Bëmë një ndeshje të mirë, nuk u paraqitëm keq. Ishim të lodhur, ata po rrinin shumë mbrapa. Gjeorgjia është skuadër në rritje. Në grupin tonë e kanë vlerësuar si më të fortën. Duhet të bënim më mirë në fushën tonë, më vjen keq së luajtëm mirë.

Kishim bërë plan që do të rrinim 2 veta te Kvara, që mos futej në hapësira. Ishte lojtari më i rëndësishëm i tyre. Kishim marrë masa speciale për të. Duhej të gjenim një mënyrë për ta kaluar topin dhe gjetur golin. Duhet të jemi më të kujdesshëm dhe më të zgjuar në fushë herët e tjera.

Ukraina ishte skuadër që na presonte, nuk kishim shumë hapësira. Kjo ishte një ndeshje e shpejtë, na mungoi kthjelltësia në fushë. Duhet të ishim më të shpejtë, edhe më të zgjuar. Janë detaje të vogla, që të dënojnë. Ndonjëherë duhet të bëjmë edhe ndonjë faull, të marrim karton për të ndalur aksionet.

Shpirti nuk ka munguar, kemi dhënë maksimumin. E dinim që do të ishte një ndeshje shumë e ngushtë. Po prisnim shansin tonë, por nuk ndodhi. Duhet të kemi besim gjithmonë. I kemi mundësinë, pse mos vazhdojmë përpara.

Situata ime te Lazio? Me Milanin luajta 5 minuta, nuk kam kontaktuar asnjë nga klubi. E pashë në media që më kishin nxjerrë jashtë listës së Serie A. Do ta gjej një zgjidhje, nuk do të rri te Lazio të shikoj të tjerët duke luajtur”.