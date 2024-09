GJKKO lë në burg, Marklen Haka mohon akuzat e SPAK: Nuk kam lidhje me atentatin ndaj Durim Bamit!

TIRANË- Gjykata e Posaçme Antikorrupsion ka lënë në burg, të shumëkërkuarin e drejtësisë, Marklen Hakën. 33-vjeçari u arrestua dy ditë më parë në një banesë ku qëndronte i fshehur në Nikël të Krujës. Arrestimi i tij u bë në kuadër të operacionit të SPAK "Revanshi".

Para trupit gjykues, Haka ka deklaruar se nuk ka përdorur aplikacionin SKYECC, ndërsa nuk ka pranuar akuzat e ngritura nga SPAK, mes tyre edhe akuzën e tentativës për vrasje të Durim Bamit. “Nuk kam konflikte me asnjë”, mësohet se ka thënë ai.

Arrestimi i Marklen Hakës u bë në afërsi të Liqenit të Bacungut në zonën e Niklës pas një operacioni që kishte nisur që në datën 2 shtator. 33-vjeçari ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi GJKKO ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë "arrest me burg" për disa vepra penale, ku më të rëndat janë vrasja e mbetur në tentativë ndaj Durim Bamit si dhe pjesëmarrja në grup të strukturuar kriminal.

Në dosjen që SPAK posedon për Hakën, janë edhe disa komunikime mes tij dhe Emiliano Shullazit gjatë vitit 2020, në aplikacionin "Sky ECC", ku planifikonin vrasjen e Durim Bamit. Por për të gjitha këto prova dhe fakte që drejtësia posedon kundër tij, Haka ka zgjedhur të kyçë gojën para hetuesve. Gjithashtu Marklen Haka nuk ka treguar asgjë edhe kur është pyetur për lëvizjet e tij që prej majit kur i fshihej drejtësisë.

Marklen Haka, anëtar i bandës kriminale të Niklës është i përfshirë në një sërë ngjarjesh kriminale teksa i ka mbijetuar disa atentateve. Në atentatin e kryer ndaj tij në vitin 2019 mbeti e vrarë halla e tij, 50-vjeçarja Shpresa Basha. Më 12 shtator të vitit 2018, Marklen Haka u arrestua bashkë me të atin e dy persona të tjerë përfunduan në Polici. Policia arriti të gjente vetëm disa armë pa leje. Në lidhje me këtë arrestim, Haka u dënua me 1 vit heqje lirie. Dënimin që e përfundoi në korrik të 2019. Dy muaj më pas e plagosën. Po ashtu, Haka njihet për miqësinë me Valter Bamin, vëllain e Durim Bamit, i cili e transportoi të plagosur në spital në 2019-ën.