Tajfuni ‘Yagi’ shkakton dhjetëra viktima në Vietnam, Kinë dhe Filipine

AZI- Tajfuni Yagi, më i forti që ka goditur Azinë këtë vit, e ka ulur intensitetin në një stuhi tropikale sot, pasi goditi Vietnamin verior, provincën Hainan të Kinës dhe Filipinet, dhe duke shkaktuar dhjetëra viktima.

Shërbimi i motit i Vietnamit njoftoi një dobësim të tajfunit sot, por paralajmëroi se kishte ende rreziqe për përmbytje dhe rrëshqitje të dheut pasi stuhia, më e forta që ka goditur vendin në dekada, u zhvendos drejt perëndimit.

Qeveria tha se stuhia vrau të paktën tre njerëz në Hanoi, një qytet me 8.5 milionë banorë, duke vënë në dukje se numri i viktimave mund të rritet. Katërmbëdhjetë njerëz janë vrarë deri më tani në Vietnam, sipas raporteve, duke përfshirë katër në një rrëshqitje dheu në provincën Hoa Binh, rreth 100 kilometra në jug të Hanoi.

Një motoçiklist 53-vjeçar u vra kur një pemë ra mbi të në provincën veriore të Hai Duong, njoftuan mediat shtetërore. Të paktën një trup u nxor nga deti pranë qytetit bregdetar Halong, ku fati i dhjetëra njerëzve në det mbetet i panjohur dhe operacionet e shpëtimit do të fillojnë sot, nëse kushtet e lejojnë.

"Yagi" vrau katër persona në ishullin jugor kinez të Hainan, sipas përditësimit të fundit nga autoritetet lokale. Agjencia e Mbrojtjes Civile e Filipineve, vendi i parë që u godit nga Yagi pasi u formua javën e kaluar, sot e rriti numrin e të vdekurve atje në 20 nga 16 dhe tha se 22 persona ishin ende të zhdukur.

