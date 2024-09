Përplasi për vdekje të riun në Elbasan, shpallet në kërkim 55-vjeçari

Një 55-vjecar, banues në Elbasan, shpallet në kërkim pasi mbrëmjen e së premtes, në aksin rrugor “Elbasan-Librazhd”, automjeti që ai drejtonte është përplasur me automjetin me drejtuar nga një 32 vjeçar si dhe me një motomjet.

Pas përplasjes drejtuesi i automjetit është larguar nga vendi aksidentit dhe vijon puna intensive nga ana e policisë per kapjen e tij.

Si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë drejtuesi i motomjetit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.