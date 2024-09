Horoskopi i Brankos, e shtunë 7 shtator 2024

Horoskopi i Brankos pritet me interes nga shumë të apasionuar pas astrologjisë dhe zodiakut. Astrologu i famshëm i RDS-së është një nga më të ndjekurit dhe dallon atë mes ekspertëve të panumërt të yjeve dhe planetëve. Noa.al ju sjell zodiakun për ditën e tretë të muajit shtator, përkthyer nga RDS.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

E nesërmja pritet të jetë një ditë plot ngjarje për ju Dashi. Në dashuri mund të ndjeni njëfarë shqetësimi. Nëse jeni në çift do ketë nevojë për dialog për të shmangur keqkuptimet, ndërsa nëse jeni beqarë mund të ndiheni të tërhequr nga persona magjepsës, por të vështirë për t’u arritur. Në punë bëni kujdes që të mos merrni vendime impulsive, rrezikoni të rrezikoni disa projekte të rëndësishme. Shëndeti duhet monitoruar: mund të ndiheni më të lodhur se zakonisht. Pak relaksim do ju bëjë mirë.

Vlerësimi: 6.5

Demi (21 Prill – 20 Maj)

7 shtatori pritet që të ju dhurojë momente të ëmbla në dashuri, Demi. Nëse keni një partner, harmonia do jetë perfekte dhe do mund të shijoni një mbrëmje romantike, ndoshta me një darkë jashtë. Nëse jeni beqarë nuk do mungojnë mundësitë për takime interesante. Në planin e punës, dita premton të jetë e frytshme: do të arrini të përfundoni një projekt që ju shqetëson prej disa kohësh. Shëndeti është i mirë, por mos harroni t’i jepni vetes disa momente relaksi për të rimbushur energjitë.

Vlerësimi: 8

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Të dashur Binjakë, nesër do të duhet të jeni të kujdesshëm në menaxhimin e emocioneve tuaja. Në dashuri, mund të ndiheni pak konfuz ose të pasigurt se cilin drejtim të merrni. Është koha për të reflektuar, por shmangni vendimet drastike. Në punë idetë tuaja do të vlerësohen, por rrezikon keqkuptimet me kolegët apo eprorët: qëndroni të qetë. Nga pikëpamja shëndetësore, kushtojini vëmendje sëmundjeve të vogla: mos e nënvlerësoni lodhjen apo stresin. Pak joga mund të ndihmojë.

Vlerësimi: 6

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

E shtuna do të jetë një ditë e ndritshme për ju, Gaforre, veçanërisht në dashuri. Ndjeshmëria juaj do të vlerësohet nga ata përreth jush dhe lidhjet ekzistuese mund të thellohen. Nëse jeni beqarë, sharmi juaj do jetë i parezistueshëm dhe mund të keni një takim të veçantë. Në punë, është koha ideale për të vënë në jetë planet tuaja, edhe nëse ato do të kërkojnë durim. Shëndeti është i qëndrueshëm, por përpiquni të mos e teproni me aktivitetet tuaja: pak pushim do t’ju bëjë mirë.

Vlerësimi: 8.5

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Nesër, Luani, do të jetë një ditë stimuluese, por sfiduese. Në dashuri, natyra juaj pasionante mund të çojë në përplasje, veçanërisht nëse ndiheni të lënë pas dore. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të mos merrni gjithçka shumë personale. Në planin e punës, dita premton të jetë intensive, me shumë përgjegjësi mbi supet tuaja, por gjithashtu do të keni mundësinë të demonstroni vlerën tuaj. Kur bëhet fjalë për shëndetin, kini kujdes të mos e mbingarkoni veten: respektoni kufijtë tuaj.

Vlerësimi: 7

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E dashur Virgjëreshë, e shtuna do të jetë një ditë reflektimi dhe organizimi. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për më shumë siguri dhe stabilitet. Nëse jeni çift, është momenti i duhur për të diskutuar për projektet e ardhshme, ndërsa nëse jeni beqarë mund të keni një takim që do ju bëjë të reflektoni. Në punë do jeni të përqendruar dhe preciz si gjithmonë, por përpiquni të mos jeni shumë kritikë ndaj vetes apo ndaj të tjerëve. Shëndeti është i mirë, por mund të ndjeni nevojën të gjeni kohë për veten tuaj.

Vlerësimi: 7.5

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Nesër do të jetë një ditë harmonike, Peshorja, veçanërisht në dashuri. Nëse jeni çift, do ketë një bashkëfajësi të bukur dhe do mund të kaloni momente të qeta dhe romantike me partnerin/en. Beqarët mund të përjetojnë një takim të papritur që do të ringjallë emocionet e vjetra. Në punë, gjithçka shkon mirë: do të arrini t’i përballoni edhe situatat më komplekse me hir dhe diplomaci. Shëndeti po përmirësohet, por mos e neglizhoni ekuilibrin tuaj mendor: pak meditim do t’ju bëjë mirë.

Vlerësimi: 8.5

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi, nesër do të jetë një ditë intensive e mbushur me emocione. Në dashuri mund të përjetoni një moment pasioni të madh, por edhe xhelozie: përpiquni të mos jeni shumë posesiv dhe lërini hapësirë ​​partnerit/es. Për beqarët po vjen një takim që do ju rrahë zemrën. Në punë mund të ndiheni nën presion, por do të jeni në gjendje të ruani kontrollin dhe të përballoni gjithçka me vendosmëri. Shëndeti kërkon vëmendje: relaksohuni dhe jepini vetes kohë.

Vlerësimi: 7

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

7 shtatori do të jetë një ditë plot energji për ju, Shigjetar. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për aventura dhe risi. Nëse jeni çift, surprizoni partnerin/en me diçka të papritur; nëse jeni beqar, mos hezitoni të dilni përpara me këdo që ju intereson. Në punë idetë tuaja do vlerësohen dhe do keni mundësi të shkëlqeni, por bëni kujdes të mos e teproni me entuziazmin. Shëndeti është i shkëlqyer, por kujdes mos e teproni me sportin.

Vlerësimi: 8

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjap, nesër do të ndiheni veçanërisht të vendosur. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për qartësi. Nëse jeni çift, do të jetë koha për të trajtuar diskutimet që i keni shtyrë për një kohë. Nëse jeni beqarë, mund të ndiheni më selektiv se zakonisht. Në punë dita do jetë e ngarkuar, por edhe shpërblyese: aftësitë tuaja organizative do të vlerësohen. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kini kujdes që të mos stresoheni shumë: bëni pushime rigjeneruese.

Vlerësimi: 7.5

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

E shtuna do t’ju sjellë frymëzim të ri, Ujori. Në dashuri do jeni më të hapur se zakonisht dhe mund të përjetoni momente emocionuese, qofshin në çift apo beqarë. Komunikimi do të jetë pika juaj e fortë: përfitoni prej tij për të sqaruar situatat e paqarta. Në punë, idetë tuaja novatore mund të hasin në rezistencë, por mos u dorëzoni: me pak diplomaci do të jeni në gjendje t’i jepni rëndësi pikës suaj. Shëndeti është i mirë, por kujdes mos e teproni me ushqimin e tepërt.

Vlerësimi: 8

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Të dashur Peshq, 7 shtatori do të jetë një ditë ndjeshmërie. Në dashuri, mund të ndiheni më të pambrojtur, por kjo do t’ju lejojë të krijoni lidhje më të thella me ata që ju rrethojnë. Nëse jeni beqarë, një takim i papritur mund të zgjojë ndjenjat e vjetra. Në punë, krijimtaria juaj do të jetë në kulmin e saj dhe do mund të gjeni zgjidhje origjinale për problemet komplekse. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos harroni të dëgjoni sinjalet e trupit tuaj dhe të kujdeseni për mirëqenien tuaj emocionale.

Vlerësimi: 7.5