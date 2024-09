Skenë tmerri në Gjermani! I riu shqiptar sulmon me hanxhar policët, arrestohet nga forcat speciale

GJERMANIA- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Rheinland-Pfalz në Gjermani ku gjatë natës, një 29-vjeçar shqiptar, me hanxhar në duar sulmoi stacionin e policisë në Linz am Rhein. Mediat vendase shkruajnë se shqiptari kërcënoi se do të shkaktonte gjakderdhje mes policëve.

Ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 02:40 e mëngjesit në qytetin e Rhine (rrethi Neuëied me 6500 banorë). Shqiptari që jeton në Linz vrapon drejt komisariatit “Am Konvikt”. Zëdhënësi i policisë Jürgen Fachinger u shpreh ai kërcënoi se do të vriste kolegët e tij në komisariat.