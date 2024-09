Liga e Kombeve / Kuqezinjtë e nisin nga Praga, ja formacioni startues ndaj Ukrainës

Kombëtarja shqiptare udhëtoi këtë të enjte drejt Pragës në kuadër të ndeshjes ndaj Ukrainës, që luhet sot, më 7 shtator, në stadiumin “Epet Arena”, prej orës 20:45. Departamenti i Komunikimit në FSHF bën me dije se me skuadrën kanë udhëtuar të gjithë lojtarët e grumbulluar.

Me të mbërritur në Pragë, kuqezinjtë u akomoduan menjëherë në hotel. Mbrëmë, kuqezinjtë kanë mbyllur edhe përgatitjet për takimin e parë të ‘UEFA Nations League’, teksa kanë zhvilluar seancën zyrtare stërvitore në orën 18:00, në stadiumin ku do të luhet ndaj Ukrainës.

Formacioni – Sylvinho ka disa mungesa të detyrueshme si Gjimshiti, Ajeti, Broja dhe Daku, por do të tentojë startin pozitiv në këtë edicion. Sa i përket formacionit, nuk ka shumë sekrete këtë herë. Në portë do të jetë Tomas Strakosha, ndërsa në mbrojtje, para tij, do të rreshtohen: Elseid Hysaj nga e djathta, Kumbulla dhe Ismajli në qendër, Mario Mitaj në krahun e majtë.

Mesfusha do të formohet nga Ramadani, Asllani dhe Qazim Laçi. Në repartin ofensiv do të aktivizohen nga fillimi: Nedim Bajrami në krahun e majtë, Jasir Asani në krahun tjetër dhe Rei Manaj në qendër. Në stol, gati për të marrë përsipër në varësi të ecurisë së ndeshjes, do të jenë emra me potencial si Myrto Uzuni, Arbër Hoxha, Taulant Seferi apo Medon Berisha.