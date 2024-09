Horoskopi i Paolo Fox, e premte 6 shtator 2024: të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e sotme astrologjike, e premte 6 shtator 2024 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, përkthyer nga noa.al përmes transkriptimit të transmetimit radiofonik në radio Lattemiele.

Dashi

E kam përmendur disa herë që Dashi është në një fazë evolucioni dhe ndryshimi, por jo të gjitha këto transformime janë pa dhimbje. Për shembull, nëse dikush është përpjekur t’ju bllokojë në pjesën e punës ose ka pasur vonesa në studimet që ndiqni, është normale që të ndiheni të lodhur dhe të shqetësuar. E shtuna dhe e diela do jenë ditë më të mira, por sot duhet t’i përkushtoheni pak më shumë familjes dhe ndjenjave. Këtë mbrëmje çdo provokim që mund të keni, hidheni pas krahëve. Në këtë moment nuk arrini dot të kuptoheni më me një person që, të them të drejtën, e keni vënë nën presion javët e fundit.

Demi

Ky muaj ka filluar me ca shqetësime, sepse, siç e kam shpjeguar tashmë, prej disa ditësh ka nga ata që u është dashur të përballen me një problem shëndetësor, terapi apo dietë. Megjithatë, ne po shkojmë drejt një periudhe më të mirë. Shtatori dhe tetori do të jenë muaj të rëndësishëm për ata që janë vetëm prej kohësh. Diçka e bukur do të lindë, ndaj do të ishte e përshtatshme ta shfrytëzoni këtë periudhë për t’u përgatitur për eventin. Të shtunën dhe të dielën, shmangni rrezikun; Do të flas për këtë më vonë sot, në horoskopin e të shtunës.

Binjakët

Sot është një ditë që parashikon ti paraprijë një fundjave interesante. Të shtunën dhe të dielën, Venusi dhe Jupiteri do të jenë në aspekt të mirë. Për këtë arsye, më duhet t’u kujtoj të gjithë Binjakëve beqarë se kjo është koha e duhur për t’u takuar, për të përjetuar emocione dhe për të përsëritur një vullkan dashurie. Për ata që janë në një marrëdhënie solide, ka një lajm që po vjen. Për takime të reja ka kohë të mjaftueshme në dispozicion dhe për më tepër, dëshira po shtohet.

Gaforrja

Ky muaj hapet në një mënyrë disi të stuhishme, por vetëm kur bëhet fjalë për ndjenjat. Është e rëndësishme të mbani mend se disa marrëdhënie duhet të rishikohen; deri në datën 23 do të ishte mirë të mos i shtyni gjërat shumë fort. Rikthimi në lojë nuk është i lehtë dhe debati me të gjithë është i vështirë, por ndonjëherë ju është dashur të luftoni kundër ngjarjeve dhe njerëzve që janë përpjekur të pengojnë aktivitetin tuaj. Në punë, ka gjëra të reja që vijnë dhe programe fituese. Mos harroni se largpamësia është çelësi i suksesit; Jupiteri do të jetë në shenjën tuaj vitin e ardhshëm. Shikoni përtej të menjëhershmes.

Luani

Fundjava pritet të jetë paksa e lodhshme, diçka nuk shkon që nga dje (e enjte 5), ka pasur një moment shqetësimi në familje, në marrëdhëniet me të tjerët. Le të kalojë kjo e premte. Të shtunën dhe të dielën do dëshironi të sqaroni njëherë e mirë disa çështje dashurie dhe familjare. Megjithatë, ftoj ata që janë vetëm prej kohësh, ata që janë të shkurajuar në dashuri të rifitojnë gëzimin e të qenit me të tjerët… Një moment në të cilin çdo takim mund të vlejë shumë dhe këtë ua them edhe zemrave të vetmuara, atyre që janë ndarë. Kurrë mos thuaj kurrë!

Virgjëresha

Kjo ditë duket se është konfuze. Ka të ngjarë të ketë bashkëpunime dhe projekte të reja për të zhvilluar. Kjo sjell nga njëra anë lumturinë dhe dëshirën për t’u rikthyer në lojë, por nga ana tjetër edhe pak ankth. Ti e di si je. Disa pjesë, të cilat përfaqësojnë jetën tuaj, duhet të bëhen për t’u përshtatur së bashku në një kombinim të ndryshëm se në të kaluarën. Tani mund të kuptoni se ku duhet të shkoni dhe çfarë të bëni. Kushdo që ka një projekt pune duhet të përgatitet për një hakmarrje ose një ndryshim; do të ketë yje të favorshëm. Në dashuri, është më mirë të flasim deri në këtë mbrëmje.

Peshorja

Afërdita në shenjën tuaj ju lejon të përjetoni dashurinë më paqësore se në të kaluarën. Megjithatë mbeten pyetje të hapura me ish-et dhe problemet për t’u zgjidhur me të afërmit dhe të dashurit. Sot, nesër dhe të dielën, horoskopi do jetë i favorshëm për takime, shumë prej të cilave do të jenë qartësuese. Kushdo që ka disa kohë që po përjeton një krizë dashurie duhet të jetë më i qartë dhe më i sigurt për atë që mendon. Ata që jetojnë dy histori nuk duhet të bëjnë hapa të mëtejshëm.

Akrepi

Me Hënën që do të hyjë në shenjën tuaj të zodiakut, hapet një fundjavë plot lajme. Ju madje mund të mendoni të rishikoni rregullat e një marrëdhënieje ose të ndryshoni diçka të rëndësishme në punë, duke çuar përpara një projekt fillestar. Diçka e bukur mund të ndodhë nëse e dëshironi. Duhet të jesh pozitiv! E di mirë që kohët e fundit ka pasur probleme apo zhgënjime, ndoshta dikush e ka tradhtuar besimin tuaj. Megjithatë, fitorja është afër qoshes.

Shigjetari

Kalimi i Jupiterit në opozitë sjell disa dyshime në punë, apo nevojën për t’u përgatitur mirë sepse e dini që nga vjeshta do të ketë prova të mëdha për të kapërcyer. Mund ta keni vënë re se, veçanërisht nëse keni një biznes të pavarur, gjithçka ka ndryshuar pak muajt e fundit dhe do t’ju duhet të kuptoni se si të veproni. Kjo gjendje e agjitacionit të brendshëm duhet të shkarkohet në një farë mënyre, por jo në dashuri, ju lutem.

Bricjapi

Do të ishte e këshillueshme që të distancoheni nga njerëzit që ju krijojnë shqetësime në jetën tuaj. Në fund, ju jeni për veprim të drejtpërdrejtë dhe të lindurit në këtë shenjë pothuajse gjithmonë përfundojnë duke bërë atë që duan, pa ndihmën e askujt. Fundjava do të sjellë njohuri të mira! Do të ketë mundësi për të ndryshuar anëtarë, referenca dhe bashkëpunime. Mes të premtes dhe të dielës do të jetë gjithashtu e rëndësishme të rikuperoni bashkëfajësinë në dashuri, por nuk do të jetë e lehtë. I dhatë një mundësi një personi që nuk e kuptoi se duhej të përfitonte nga ajo në kohën e duhur. Tani ju duhet të vendosni se çfarë të bëni.

Ujori

Ka shumë gjëra për të bërë dhe zgjidhur, ndaj kjo fundjavë premton të jetë e lodhshme përpara se të fillojë. Të shtunën dhe të dielën, tani e tutje, ju këshilloj t’i lini gjërat të rrëshqasin, veçanërisht nëse ka pasur polemika personale ose familjare. Duhet të tregoheni pak të kujdesshëm dhe mbi të gjitha më të qetë me veten dhe me të tjerët. Vëmendje ndaj një marrëdhënieje të veçantë me shenjën e Akrepit, me të cilën mund të ketë edhe pak tension.

Peshqit

Dëshira për t’u hapur dhe për të folur rikthehet, një qëndrim i kundërt me atë të mbajtur në gusht, kur Venusi në opozitë krijoi më shumë boshllëqe se çdo gjë tjetër. Unë mund të imagjinoj se kushdo që kishte një problem tani do ta ekspozojë atë. Kini kujdes të flisni me qetësi dhe të mos vendosni shumë energji apo agjitacion në marrëdhëniet tuaja, përndryshe rrezikoni të keni një të premte disi të ndrydhur. Të shtunën dhe të dielën do të ketë diçka për të përcaktuar. Në punë do të ketë prova të mëdha për t’i kapërcyer, edhe nëse do të kërkojnë një përpjekje dhe përkushtim të mjaftueshëm.