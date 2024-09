Berisha, paralajmërim Ramës: Do të përzëmë fare nga Shqipëria!

Kryetari i Partisë Demokratike, Prof. Dr. Sali Berisha paralajmëron Edi Ramën se nëse nuk rrugë për zgjedhje të lira, në të kundërt do të përzehet fare nga Shqipëria.

Kreu demokrat, e bëri këtë paralajmërim gjatë fjalës së mbajtur mbrëmjen e sotme në protestën maratonë poshtë banesës së tij, por nuk tha se si ai mendonte ta realizonte këtë.

Sali Berisha tha se, arrestimi i tij është garancia që ka Rama për të mbajtur pushtetin edhe 4 vite të tjera më 2025.

"Maduro i Tiranës arrestoi liderin e opozitës para zgjedhjeve, në mënëyrë që të firmosë mandatin e krimit i sigurt, por demokratët nuk do ta pranojnë kurrë një gjë të tillë. Edi Rama do të rrëzohet me forcën e qytetarëve, me trimërinë e qytetarëve dhe me guximin e qytetarëve".

Gjatë protestës, Berisha tha para qytetarëve se, sirenat e emergjencës kombëtare po bien në të katër anët e vendit dhe demokratët janë të gatshëm të ngrihen të betuar në betejën që i pret gjer në krijimin e qeverisë teknike për zgjedhje të lira.

"Në një shtet ku krimi dhe qeveritarët janë një dhe të pandarë, vota është e dënuar me vdekje në rast se nuk shpërthejnë revoltat", apeloi Berisha.

Ish kryeministri u ndal në atë që e quajti alarm për një pseudo opozitë: "Para çdo qytetari të ndershëm shqiptar, qëndron alternativa: të dorëzojmë ne përsëri shpresën, të ardhmen, dinjitetin, liritë, votën tek një bastard xhelatësh, te kreu i narkoshtetit dhe të ecim symbyllas për të firmosur mandatin e tij. Të ecim symbyllas për të firmosur pushtetin e krimit, vjedhjes, rrënimit të Shqipërisë. Për të firmosur shndërrimin e opozitës në fasadë-opozitë. Apo do të ngrihemi me guximin tonë, me vullnetin tonë, me bashkimin tonë në një betejë të pandalshme, pa kthim, gjer në fitore".