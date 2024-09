Horoskopi juaj mujor: Shtator 2024. Analizë e lëvizjes së yjeve dhe planetëve nga Jaime Wright

Mirësevini në horoskopin tuaj të shtatorit! Ky muaj fillon me dy zhvendosje të thella nga planetët e jashtëm që nxisin zbulimet si në nivel personal ashtu edhe në atë kolektiv

Urani, planeti i origjinalitetit dhe ndryshimit të papritur, shkon retrograde te Demi në datën 1.

Në të njëjtën ditë, Plutoni, planeti i transformimit të thellë, kthehet në Bricjap.

Plutoni, të cilit i duhen 250 vjet për të rrotulluar zodiakun, ka qenë nën Ujorin që nga janari, por deri më 19 nëntor do të kthehet në Bricjap për të përfunduar një histori epike që filloi në 2008.

Afatet kohore të së shkuarës dhe të së ardhmes janë shumë të gjalla tani dhe po luajnë tek njëri-tjetri.

Pavarësisht nëse ndiheni nostalgjik apo ju ka kapur një lloj rrënqethje për të ardhmen, është e lehtë të tërhiqeni në një drejtim ose në një tjetër. Nëse dëshironi mendimin tim profesional, gjëja më e mirë për të bërë është të qëndroni siç jeni.

Hëna e re tek Virgjëresha më 2 shtator, është një mënyrë për të marrë diçka që është bërë shumë e ndërlikuar dhe për ta ndarë atë në detyra të menaxhueshme.

Mërkuri, jo më retrograde, hyn në Virgjëreshë në datën 9, duke ju lejuar t’i rikthehemi një projekti që filluat në fund të korrikut dhe fillim të gushtit.

Marsi hyn në Gaforre në datën 4, ku planeti i veprimit është një mjeshtër i punës emocionale, duke bërë lëvizje të bazuara në ndjenja.

Për shkak të një retrograde të ardhshme, Marsi, i cili zakonisht kalon vetëm gjashtë javë në një shenjë, do të jetë në Gaforre gjatë gjithë shtatorit dhe tetorit, si dhe nga janari deri në prill 2025.

Çfarëdo që është në listën tuaj për të bërë tani mund të mos përfundojë deri në pranverën e ardhshme. Jini të durueshëm dhe besoni procesin. Ky është vetëm fillimi.

Në mes të muajit, gjërat marrin një kthesë drejt kulmit mistik (ose në disa raste, kaotike) me një eklips hënor tek Peshqit në datën 17.

Kjo është një hënë e plotë shumë e fuqishme që na detyron të përballemi me përfundime dhe kulme të papritura me zemër dhe ndjeshmëri.

Gjërat mund të ndihen sikur po dalin jashtë kontrollit pa asnjë bazë rreth këtij eklipsi, por ka gjithashtu fuqi të madhe në marrjen e rreziqeve me të menduarit magjik.

Sezoni i Peshores fillon në datën 22. Të njohur për ekuilibrin, Peshoret janë të shkëlqyera për të distiluar kaosin dhe për ta kthyer atë në diçka që të paktën duket e mirë.

Planeti i dashurisë Venusi kalon në Akrep në datën 22 duke sjellë disa ndjenja intensive në të njëjtën kohë.

Muaji përfundon me komunikimin e planetit Mërkuri që kalon te Peshorja me mendje të kthjellët dhe takimin me Diellin në datën 30.

Me një tjetër eklips që vjen më 2 tetor, gjërat do të ndihen të trazuara dhe tepër të ndërlikuara në fund të muajit. Por nëse jemi të gatshëm të heqim dorë dhe të shmangim atë që me të vërtetë nuk ka rëndësi, ka një qetësi që vjen pas stuhisë.

TË 12 SHENJAT PËR SHTATORIN NGA FOX DHE BRANKO