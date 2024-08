Dani Alves ngre alarmin në rrjetet sociale: O Zot, kam frikë nga ajo që po vjen…

Seksioni 21 i Gjykatës së Barcelonës e dënoi futbollistin Dani Alves me 4 vite e 6 muaj burg për sulm seksual ndaj një vajze 23-vjeçare në një lokal nate të Barcelonës.

Megjithatë, të hënën e 25 marsit, braziliani u lirua përkohësisht, pasi pagoi një garanci prej një milion eurosh. Ai u largua nga burgu “Brians 2”, pasi qëndroi atje për një vit e dy muaj.

Me daljen nga burgu, Joana Sanz i dha atij një shans të dytë. Si bashkëshortë, të dy mbeten shumë të afërt. Çifti është parë si në Barcelonë, ashtu edhe në Ishujt Balearik, madje edhe në Tenerife.

Pak javë më parë ish-futbollisti ndryshoi biografinë e tij në rrjetin social X (ish-Twitter), tashmë e përkufizon veten si një “biznesmen”. Megjithatë, nuk e përdor shumë atë llogari, por ka ripostuar disa gjëra të së shkuarës, në të cilat bie në sy Zoti.

Pothuajse në të gjitha falënderon Zotin për ekzistencën e tij, por konkretisht në njërin prej postimeve shprehet: "O Zot, kam frikë nga ajo që po vjen. Zoti i tha Jobit: Do të kesh sukses në atë që do të bësh dhe drita do të shkëlqejë në rrugën që keni përpara. Job 22:28".