“Zëri im nuk është i ndaluar”, gratë në Afganistan sfidojnë talebanët pas ndalimit me ligj për të kënduar

Duke treguar vetëm një pjesë të vogël të fytyrës së tyre para kamerës dhe duke kënduar, dhjetëra gra afgane po i bashkohen një lëvizjeje proteste në internet kundër ligjit të ri që ndalon ato që të dëgjohen në publik.

Qeveria talebane njoftoi javën e kaluar se një ligj “për të promovuar virtytin dhe për të parandaluar imoralitetin” bazuar në sheriatin, ligjin islam, i cili u zbatua në fund të korrikut. 35 nenet e tij përcaktojnë detyrimet dhe ndalesat, kryesisht të lidhura me veshjen, që kanë të bëjnë kryesisht me gratë. Ndër të tjera, ato nuk lejohen të këndojnë apo recitojnë poezi në publik.

Afghan women are responding to the Taliban's ban on women speaking in public by launching a campaign and singing out loudly. pic.twitter.com/0r884tkteS

Si përgjigje, shumë gra afgane brenda dhe jashtë vendit postuan video të tyre duke kënduar në faqet e rrjeteve sociale, me mbishkrime të tilla si “Zëri im nuk është i ndaluar” dhe “Jo talebanëve”.

Në një nga këto video, të xhiruara në Afganistan, këndon një grua e veshur me të zeza nga koka te këmbët dhe me një vello të gjatë që mbulon fytyrën. “Më detyruat që të hesht për vitet në vijim.

Më burgosët në shtëpinë time vetëm për krimin e të qenit grua”, dëgjohet të thotë ajo.

Afghan women singing out loud against Taliban terrorists new law which prevents them from showing their faces and talking as women’s voice is considered as “shame” in sharia law!pic.twitter.com/Ky6rHX0TgP

— Azat (@AzatAlsalim) August 27, 2024