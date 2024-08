Capello nuk përmbahet: Fonseca, çfarë po bën? Duket si Milani i sezonit të kaluar…

Java e dytë e kampionatit italian tashmë ofron ide të papritura apo interesante. Fillimi fals i Milanit, një pikë në dy ndeshje. Interi u kthye menjëherë në rrugën e fitores pas gjysmë stopimit në debutimin sezonal kundër Genoa.

Rivaliteti vazhdon edhe jashtë fushës së blertë, me merkaton e transferimeve: Romelu Lukaku te Napoli, Juventusi i dha jo një, por dy anësorë (Nico Gonzalez dhe Conceiçao) trajnerit Thiago Motta. Paulo Dybala qëndron te Roma, kur tashmë dukej në “aeroplan” për në Arabinë Saudite. Fabio Capello ka parë shumë në karrierën e tij dhe sigurisht që nuk mund të befasohet.

E nis nga Milani zhgënjyes në dy javët e para të Serie A: "Fonseca foli për rikuperimin e topit lart, por për ta bërë këtë duhet të lëvizësh si skuadër, me sinkronizim, organizim dhe ritëm. Milani i transfertës në Parma është shumë larg kësaj.

Le të jemi të qartë, dukej sikur po shihnim ekipin e sezonit të kaluar, defektet e tij. Hera-herës pashë 6-7 lojtarë mbi vijën e 16-metrave të kundërshtarit, po pastaj kur e humbisni topin? Me siguri do të keni telashe nga kundërsulmet… Në fakt, për momentin, nëse do të isha kundërshtar, do të isha i lumtur të përballesha me Milanin”.

Edhe zëvendësimet nuk ndihmuan: "Kjo është gjëja që më befasoi më shumë negativisht. Milani nuk ndryshoi as me zëvendësimet dhe vazhdoi të pësonte kundërsulme në hapësira të gjera. Në fakt, të them të drejtën, Parma bëri më shumë dëm në krahun e Emerson Royal. Sidoqoftë, ky nuk është problem lojtarësh individualë, por i gjithë ekipit”.

Për vendimin e Dybala, që preferoi të qëndrojë te Roma: “Jam i lumtur për të dhe tifozët. Sidoqoftë, për mikun tim De Rossi nuk do të jetë e lehtë me Dybala, Soulé, Dovbyk, Pellegrini dhe të tjerët. Dikush do të duhet të qëndrojë jashtë, pak si kur kisha Batistuta, Totti, Montella, Cassano…”

Interi ishte padyshim më i mirë në javën e dytë, ku mundi Lecce në “San Siro”: "Po, i pashë zikaltrit të përmirësuar në krahasim me barazimin pararendës në Genoa. Më pëlqeu veçanërisht dëshira për të ndjekur topin e humbur, rikthimet pas të sulmuesve për të mbështetur shokët e tyre të skuadrës. Kjo është mënyra e duhur për të vazhduar në nivelet e sezonit të kaluar".

Jo Lautaro, por debutimi nga minuta e parë për Taremi: “Ai është një sulmues i mirë, por sigurisht që nuk mund ta zbulojmë tani. Taremi është mësuar të luajë në Champions League, tani është lojtar i Interit. Ka pasur mungesë mirëkuptimi me shokët e tij, sidomos në disa rrethana me Thuram, por në përgjithësi ndeshja shkoi mirë për të”.