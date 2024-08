A e sheh Juventusin favorit për titullin? Thiago Motta eviton pyetjen ‘me spec’

Pasi mposhti Como në debutimin e kampionatit të ri, Juve po përgatitet të përballet me Veronën. Skuadra e Scala-s vjen nga një fitore e madhe ndaj Napolit, ndaj Thiago Motta kërkon përqendrim maksimal te të tijtë për të shmangur surprizat: "Kemi punuar mirë, por duhet t’i mbajmë gjithmonë këmbët në tokë, edhe pas ndeshjes së parë të kampionatit. Kësaj here do të kemi përballë një skuadër të sigurt dhe luftarake".

Si është skuadra dhe rreziqet e pritshme ndaj Veronës?

Skuadra po ecën mirë. Ne kemi punuar mirë, duke i mbajtur këmbët në tokë pas ndeshjes së parë të kampionatit. Do të përballemi me një ekip mjaft entuziast, sidomos pas fitores ndaj Napolit.

Pjesët që i mungojnë ende “mozaikut” tuaj…

Kam lojtarë me karakteristika të ndryshme, që janë funksionalë për ekipin tonë. Të gjithë kanë të njëjtin shans për të demonstruar se mund të luajnë. Ndihem një trajner me fat në këtë drejtim.

Si është Danilo?

Ai pësoi një goditje në stërvitje dhe nuk u të shtunën. Do ta vlerësojmë para ndeshjes.

Po Milik?

Ai po rikuperohet dhe nuk është ende me pjesën tjetër të grupit.

Mbangula, sërish titullar?

Ai mund të luajë në të djathtë, ose në të majtë. Edhe duke luajtur në të djathtë për momentin, ku mund t’i japë shumë skuadrës. Megjithatë, gjithçka do të varet nga ai dhe çfarë do të tregojë në stërvitje.

Kalulu në të djathtë apo në qendër?

Kam parë se është mirë fizikisht, po përshtatet në grupin tonë. Ai mund të luajë edhe si qendërmbrojtës, edhe si mbrojtës i krahut. E shoh shumë mirë.

A do të ketë prurje të tjera nga merkatoja?

Ne po punojmë shumë mirë në treg, për të krijuar një ekip konkurrues. Kjo gjë tashmë është parë. Gjithsesi, tani po mendojmë vetëm për transfertën me Verona.

Fitorja ndaj Como-s në debutim…

Morëm tri pikët, por jo vetëm kaq. Bëmë mirë në fazën mbrojtëse, i lexuam si duhet momentet e ndeshjes dhe e kuptuam se çfarë duhej të bënim. Kemi punuar mirë si ekip. Mund të përmirësohemi në gjithçka, por ishte një provë e parë e mirë. Tani duhet të mendojmë për ndeshjen e radhës.

Jeta juaj e re në Torino, si trajner i Juventusit…

Unë e gjej veten me njerëz fantastikë, që më transmetojnë entuziazëm. Kam lojtarë që vijnë me një dëshirë të madhe për t’u stërvitur, përmirësuar dhe konkurruar për formacionin. Jam i privilegjuar.

Rreziqet që paraqet Verona…

Ne kemi nevojë për ekuilibër midis një faze dhe tjetrës. Secila skuadër ka filozofinë e saj dhe mënyrën e vet të lojës. Verona është dëshmuar të jetë e fortë, ndaj saj duhet të jemi të vëmendshëm dhe të përqendruar. Duhet të sulmojmë dhe ta mbrojmë zonën tonë siç dimë të bëjmë, shumë mirë.

Cili do të jetë kapiteni ndaj Veronës?

Ai duhet t’iu përcjellë tifozëve, arbitrit dhe kundërshtarëve se kush jemi. Duhet të vendoset para të gjithëve. Kemi shumë djem që mund ta bëjnë këtë rol. Unë e kam zgjedhur tashmë se cili do të jetë kapiten të hënën dhe do ta shihni.

Nico Gonzalez dhe Conceicao…

Ata janë lojtarë të fortë, për këtë arsye vijnë në ekipin tonë. Të dy do të na ndihmojnë të jemi konkurrues në çdo ndeshje, deri në minutën e fundit.

A e shihni Juventusin favorit për titullin?

Do t’jua lë juve përgjigjen. Unë jam i fokusuar në trajtimin e kampionatit ndeshje pas ndeshjeje.