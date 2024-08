Horoskopi i Brankos, e diel 25 gusht 2024 për të 12 shenjat e zodiakut

Horoskopi i Brankos është një kuriozitet për shumë të apasionuar pas astrologjisë dhe zodiakut. Astrologu i famshëm i RDS-së është një nga më të ndjekurit duke dalluar mes ekspertëve të panumërt të yjeve dhe planetëve.

Dashi: Nesër disa çështje ekonomike mund t’ju thithin pjesën më të madhe të ditës. Do ta gjeni veten duke diskutuar paratë, llogaritë bankare, shpenzimet e shtëpisë, fëmijët. Mundohuni të flisni, duke ruajtur qetësinë.

Demi: Sipas horoskopit të Brankos nesër Hëna do të jetë ende në shenjën tuaj, Dielli dhe Venusi në aspektin e mirë: ju pret një e diel plot dashuri, përqafime dhe butësi. Kushdo që është vetëm mund të ketë një takim fatal…

Binjakët: Nesër yjet mund t’ju vënë përballë një barriere në dashuri. Nëse prej ditësh po përjetoni një moment krize me partnerin/en, ka ardhur momenti të merrni një vendim për të ardhmen e çiftit, duke zgjedhur nëse do të vazhdoni lidhjen apo do ta ndërprisni atë.

Gaforrja: Hëna, Dielli, Venusi dhe Saturni në një aspekt të favorshëm do t’ju mbushin me vitalitet, energji dhe sharm. Mund të përfitoni nga kjo për të organizuar një udhëtim jashtë qytetit me të dashurit tuaj, për të bërë diçka të veçantë dhe të këndshme.

Luani: Hëna do të jetë në shesh. Gjatë kësaj dite yjet mund të kenë një pengesë të vogël, një ngjarje e papritur që rrezikon t’ju shqetësojë nervat. Mundohuni të mos e humbni durimin pa qenë e domosdoshme. Më mirë të përfitoni nga kjo e diel për të pushuar pak më shumë.

Virgjëresha: Siç tregon edhe horoskopi i Brankos, nesër do të jetë një ditë shumë premtuese e karakterizuar nga yje të mirë. Dikush mund të marrë lajme të mira, të fitojë kënaqësi ose vlerësim të papritur.

Peshorja: Nesër do të fillojë një fazë e re e jetës suaj e cila premton të jetë më e mirë se e kaluara. Është koha për të lënë pas vështirësitë fizike dhe të punës që ju është dashur të përballeni dhe të filloni të shkruani një kapitull të ri në jetë.

Akrepi: Nesër do të duhet të tregoheni trefish të kujdesshëm për të kundërshtuar efektet negative të Hënës së kundërt. Edhe kur përballeni me një ngjarje të papritur të lodhshme, do t’ju duhet të keni qetësi dhe një kokë të ftohtë. Mos iu përgjigjni provokimeve të njerëzve të tjerë: do të ishte më mirë t’i injoroni.

Shigjetari: Ambicia dhe uria juaj për sukses do të shtohen. Teksa i afroheni fundit të gushtit, rifitoni më shumë vendosmërinë dhe dëshirën për t’u hakmarrë, veçanërisht nëse keni pësuar një padrejtësi në punë javët e mëparshme. Lajme vijnë së shpejti.

Bricjapi: Sipas horoskopit të Brankos nesër do të keni Hënën, Diellin dhe Venusin në aspekt të shkëlqyer. Ky qiell ju inkurajon të vendosni në plan të parë ndjenjat, të mos lini pas dore njerëzit e dashur, sepse nga fundi i gushtit projektet e punës mund të futen në progres.

Ujori: Nesër do të duhet të përballeni me një Hënë mjaft tinëzare e cila mund të nxjerrë në pah lodhjen që keni krijuar kohët e fundit. Do të jetë një e diel për ta jetuar me shumë kujdes, duke qëndruar larg telasheve dhe diskutimeve.

Peshqit: Nesër do të ketë një Hënë madhështore në qiellin e mikut tuaj Demi për t’ju sugjeruar të mos largoheni nga i dashuri i zemrës. Edhe nëse ky muaj ju ka vënë në provë nervat, për shkak të shqetësimeve të shumta, nuk duhet ta shkarkoni këtë axhitim në marrëdhënie.