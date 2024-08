Horoskopi Paolo Fox e diel 25 gusht 2024: Të 12 shenjat zodiakale

Horoskopi i Paolo Fox për këtë të diel 25 gusht 2024 është një mundësi për t’u informuar për të reja që lidhen me botën e astrologjisë, tranzitet e planetëve të rëndësishëm dhe ngjarjet më me ndikim astral.

Çdo ditë astrologu i dashur i Rai 2 publikon pasqyrën astrologjike për dashurinë, punën dhe shëndetin për të dymbëdhjetë shenjat e zodiakut që sillen nga noa.al përmes transkriptimit të transmetimit radiofonik në radio Lattemiele.

Dashi: Sipas horoskopit të Paolo Fox e nesërmja premton të jetë një e diel e mirë. Në momente dekurajimi apo mërzie duhet të mendoni për të kaluarën, për disa vite më parë. Krahasuar me atë kohë, shumë gjëra kanë ndryshuar dhe tani jeni shumë më mirë, mund të bëni shumë më tepër zgjedhje që ju bëjnë të lumtur. Kini kujdes me financat, ka shumë shpenzime, por do të duhet të kuptoni se si të mos e gjeni veten trokë (dhe ndoshta, në të kundërt, të rrisni të ardhurat tuaja në një farë mënyre). Përveç kësaj, informacione të dobishme ose të rëndësishme po ju vijnë për të vlerësuar dhe për t’i përdorur më së miri për projektet tuaja. Kushdo që dëshiron të rikthehet në lojë do të investohet me një dozë të mirë energjie, mos bëni gabim ta shpërdoroni për gjëra të parëndësishme.

Demi: Këtë të diel 25 Hëna do të jetë në shenjën tuaj: do t’ju japë një dozë të mirë energjie e cila do t’ju shërbejë shumë, nisur nga lodhja e muajve të fundit, duke marrë parasysh ndryshimet e shumta që ju kanë vënë në vështirësi. Dielli, në bashkëpunim me Hënën, mund të rezervojë për ju një takim sa të këndshëm aq edhe të papritur. Afërdita në aspektin pozitiv do ta bëjë të dielën shumë interesante sidomos përsa i përket dashurisë dhe kontakteve sociale. Kjo është gjithashtu një kohë e mirë për të bërë kërkesa në lidhje me karrierën tuaj apo sferën e punës në përgjithësi. Mundohuni të veproni shpejt dhe të mos merrni më shumë kohë.

Binjakët: Nesër yjet do ju inkurajojnë të rizbuloni vendosmërinë që ju ka munguar ditët e fundit. Edhe nëse kohët e fundit keni përjetuar diçka të çuditshme, tani duhet të punoni për të gjetur më shumë pozitivitet dhe optimizëm. Është koha për t’u rikthyer në lojë. Jeni duke përjetuar një periudhë transformimesh, si nga pikëpamja ekonomike, ashtu edhe nga ana e punës apo personale; dikush mund ta gjejë veten duke bërë llogaritë për të kuptuar se ku jeni dhe nëse ka ndonjë rrezik në veçanti. Nga ana tjetër është koha për t’u rikthyer në rrugën e duhur sepse Afërdita do të fillojë një tranzit të mirë dhe do të favorizojë projektet tuaja. Shanse të shkëlqyera suksesi në horizont nëse jeni të angazhuar në një aktivitet ose jeni duke punuar për një ide të shkëlqyer. Por kini kujdes nga ata që do të përpiqen t’ju vendosin shkopinj nën rrota.

Gaforrja: E nesërmja premton të jetë një ditë qetësie, që do të zgjasë edhe në ditët në vijim. Yjet favorizojnë ata që kanë biznesin e tyre. Duhet të filloni të mendoni për projekte afatgjata, sepse në vitin 2025 Jupiteri do të kalojë tranzit nëpër shenjën tuaj. Një periudhë disi e lodhshme po fillon për çiftet: edhe në marrëdhëniet më të qëndrueshme, mund të lindin (ose të konfirmohen) probleme që lidhen me punën, të cilat ndoshta kanë krijuar nervozizëm në shtëpi, tensione që gjithsesi janë të shmangshme, por që kur lindin nuk duhet të nënvlerësohen. Ata që janë në një lidhje romantike në rrezik do të bënin mirë të flisnin qartë, të vendosnin dashurinë në radhë të parë dhe gjithçka do të shkojë më mirë!

Luani: I dashur Luan, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e diel 25 gusht 2024), ka pak lodhje për të hequr qafe, duroni deri në mbrëmje dhe gjithçka do të jetë mirë. Këto ditë përgjegjësitë rëndojnë shumë, do të jenë të shumtë ata që do të përballen me probleme (sidomos në lidhje me punën) ose që do të duhet të diskutojnë me një partner apo bashkëpunëtor. Muaji shtator do të jetë interesant për dashurinë, së shpejti do të keni dritën jeshile për të investuar shkurtimisht në ndjenja; veçanërisht beqarët, shikoni përreth.

Virgjëresha: Siç e parashikon horoskopi i Paolo Fox, nesër Dielli do t’ju ofrojë një kapacitet të madh veprimi që mund të zbatoni për të përballuar ndryshimet e kësaj periudhe. Me kalimin e kohës, ju po fitoni gjithnjë e më shumë pozitivitet ndaj vetes dhe të tjerëve. Ka nga ata që duan të bëjnë një zgjedhje drastike, të rishikojnë thellësisht apo edhe të braktisin një mundësi pune apo studimi. Duhet të vendosni të bëni sërish një fillim të shkëlqyeshëm në shtator, ndaj është mirë të bëni këtë lloj vlerësimi, qoftë edhe sentimental, vetëm kini kujdes të mos humbisni kontrollin dhe mendoni me kujdes për gjërat! Numëroni deri në dhjetë.

Peshorja: Nesër do të jetë një tjetër ditë e dobishme për të ndaluar dhe reflektuar se cilat janë prioritetet tani. Për shumë të lindur nën shenjën tuaj, puna është ndër gjërat më të rëndësishme për t’u menduar për momentin, duke arritur atë që nuk kanë bërë muajt e fundit. Keni të bëni me një projekt të bukur dhe të rëndësishëm, por ndoshta keni nevojë për ndihmë, mbështetje teknike apo edhe "thjesht" morale; zakonisht ju tentoni të bëni gjithçka vetë për të marrë 100% të meritës dhe për të marrë më shumë kënaqësi nga gjërat që angazhoheni, por kjo nuk është gjithmonë e mundur dhe kur ndodh mos kini frikë të kërkoni ndihmë nga të tjerët.

Akrepi: Edhe nesër do t’ju duhet të tregoni kujdes ekstrem në marrëdhëniet me të tjerët, numëroni deri në tre para se të flisni, sepse Hëna në kundërshtim do t’ju rrisë rrezikshëm nervozizmin. Mos bini në grackën e provokimeve sterile. Kalimi i Venusit i bën marrëdhëniet shoqërore, por edhe dashurinë veçanërisht pozitive dhe energjike. Ju jeni veçanërisht joshës dhe tërheqës në këtë fazë dhe mund t’i bindni lehtësisht të tjerët për mirësinë e arsyeve tuaja. Do të duhet t’i kushtohet pak vëmendje, veçanërisht çifteve në lidhje afatgjatë që do të përjetojnë një fazë disi të mërzitshme.

Shigjetari: Të dielën yjet do t’ju këshillojnë të ndaloni dhe të rishikoni periudhën e fundit që keni përjetuar. Tani është e rëndësishme të përpiqeni të kuptoni se çfarë ndodhi, sepse jo të gjitha qëllimet janë arritur, veçanërisht në punë. Javët e fundit keni folur shumë për punën (ose i keni kushtuar shumë hapësirë ​​sferës profesionale): është e vërtetë që objektivat po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme me kalimin e muajve dhe kreativiteti është në krye, por mos bëni gabim duke e përjashtuar dashurinë nga përditshmëria juaj. Ka kohë për të realizuar projektet, për më tepër keni dhe një Jupiter të favorshëm, ndaj kini besim.

Bricjapi: Sipas horoskopit të Paolo Fox, nesër yjet do t’ju ftojnë t’i jepni më shumë hapësirë ​​dashurisë dhe dashurisë, edhe sepse nga data 29 Venusi do të nisë një tranzit të ri. Ka të ngjarë që puna të kthehet në plan të parë në kurriz të marrëdhënieve. Mërkuri dhe Hëna janë aktivë në shenjën tuaj, një ilaç i vërtetë për ata që duhet të zgjidhin probleme të çdo lloji: keni një horoskop të rëndësishëm që bie erë risi, dikush do të duhet të pranojë një rol të ri dhe të përshtatet me një situatë të ndryshme sa më shpejt të jetë e mundur nga ajo me të cilën është mësuar. Ndjesi intriguese edhe për dashurinë, dukej se disa shtigje tashmë ishin shkelur, por më pas papritur diçka ndryshoi dhe ju do të ndjeni sërish fluturat në stomak.

Ujori: I dashur Ujor, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e diel, 25 gusht 2024), përpiquni të mos sulmoni shumë të tjerët ose të jeni tepër të rëndë në gjykimet tuaja, edhe nëse ky qëndrim (me sa duket i forcës dhe vetëbesimit) ndonjëherë fsheh një ndroje të madhe dhe një mosbesim reciprok. Nesër Hëna do të jetë në disonancë. Kujdes nga lodhja, veçanërisht nëse në këtë periudhë jeni të mbushur me mendime dhe përgjegjësi në lidhje me familjen, shtëpinë dhe fëmijët. Përfitoni nga 24 orët e ardhshme për të bërë një pushim të vogël relaksues.

Peshqit: Nesër do të jetë një ditë e mirë për të filluar të mendoni dhe organizoni muajt shtator dhe tetor. Gushti ishte një muaj paksa i çuditshëm për dashurinë, ndoshta sepse jeni shumë të tensionuar në idenë se ne do të largohemi përsëri së shpejti dhe do t’ju duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme. Nga ana tjetër, relaksimi nuk mund t’i imponohet vetes. Ajo që ka rëndësi është të konfirmoni një ndjenjë. Duhet marrë parasysh edhe aspekti dashamirës i Jupiterit, duke premtuar si në biznes ashtu edhe në dashuri (takime të reja të mundshme, shumë intriguese). Në thelb, hapet një fazë konfirmimesh apo sigurish të reja, dyshimet e ditëve të fundit mund të fshihen në çdo moment, por kini kujdes të mbani këmbët në tokë: të kalosh "nga pasuria në lecka" ndodh dhe në vetëm një moment, ndaj ruani ekuilibrin dhe menaxhoni mirë gjërat.