‘Nuk kam parë kurrë një anije me këtë madhësi të mbytet sa hap e mbyll sytë’! Pse u fundos superjahti i manjatit britanik në 60 sekonda?

Ndërsa të shtatë trupat janë nxjerrë nga jahti, duke përfshirë atë të manjatit britanik Mike Lynch, autoritetet italiane fillojnë të shikojnë se si ndodhi tragjedia dhe kush është përgjegjës

Në fotografi, jahti luksoz Bayesian është ankoruar në mënyrë paqësore në ujërat e qeta të gjirit Porticello, direku i tij prej 75 metrash (246 këmbë) ngrihet mbi të. Por në horizont shfaqen re të errëta.

Fotoja është kapur natën e së dielës së kaluar nga pronari i një restoranti në Porticello, një fshat peshkimi vetëm pak kilometra nga Palermo, Siçili.

Ishte një nga varkat me vela të fundit para se të mbytej në një stuhi të dhunshme, duke vrarë sipërmarrësin britanik të teknologjisë Mike Lynch dhe gjashtë persona të tjerë, përfshirë vajzën e tij 18-vjeçare, Hannah.

Dikur i përshkruar si Bill Gates i Britanisë, Lynch ishte në fillimin e një jete të re, pasi u pastrua në qershor nga akuzat për mashtrim në SHBA në lidhje me blerjen e kompanisë së tij, Autonomy, nga Hewlett-Packard në 2011.

Manjati vendosi të festojë me stil në Itali së bashku me Hannën dhe gruan e tij, Angela.

Atyre iu bashkuan figura eminente, duke përfshirë avokatin e Lynch nga Clifford Chance, Chris Morvillo, dhe kryetarin e Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, së bashku me bashkëshortët e tyre përkatës dhe bashkëpunëtorët e tjerë.

Ata po shijonin një udhëtim luksoz rreth Siçilisë në bordin e luksit Bayesian me flamur britanik, një varkë me vela 56 metra (184 këmbë) të mrekullueshme, të emërtuar sipas matematikanit të shekullit të 18-të Thomas Bayes, puna e të cilit mbi probabilitetin informoi të menduarit profesional të Lynch, në një mënyrë të dhunshme.

Gabriele Bruni, një marinar që ka marrë pjesë dy herë në Kupën e Amerikës dhe ka drejtuar ekipin olimpik italian, tha: “Po të më kishin pyetur atë natë, në një ditë të stuhishme, në cilën varkë me vela të botës do të kisha dashur të isha. Unë do të kisha zgjedhur Bayesianin”.

Fabio Cefalù, 36 vjeç, një peshkatar vendas, i tha Guardian se si banorët e Porticello, të cilët janë mësuar me pamjen e jahteve të mëdha turistike, u impresionuan nga Bayesian, duke spekuluar se mund t’i përkiste një ylli të Hollivudit apo edhe Elon Musk.

“Në orën 3:55, mbërriti një lloj mini-tornadoje. Kam parë shumë stuhi në jetën time. Por nuk kisha parë kurrë diçka të tillë. Pashë erën që fshinte karriget dhe tavolinat e lokalit, duke u nisur drejt varkave në port. Doket e devijuan vorbullën, e cila shkoi drejt e drejt jahtit”, tha Cefalù.

Francesco Lo Coco, i cili bëri imazhin, tha: “Pashë varkën me vela duke u lëkundur. Raketa emergjente u lëshua ndërsa varka me vela po fundosej”.

Borner ishte i pari që u përpoq t’i jepte ndihmë Bayesianit, por varka tashmë po shkonte poshtë.

“Unë kurrë nuk kam parë një anije të kësaj madhësie të zbresë kaq shpejt. Brenda pak minutash nuk mbeti asgjë. Pastaj pamë trapin me 15 pasagjerë. Ishte një tragjedi”, tha Borner./