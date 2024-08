Kthesa e bujshme! Serie A do vazhdojë të krenohet me Dybala edhe pas 12 vitesh e 170 golave

Ato pak minuta të ndeshjes së parë të kampionatit të ri në Cagliari u duk se ishin minutat e fundit të Paulo Dybala në Itali. Pas Palermos, Juventusit dhe Romës, në fakt, “Joya” ishte duke bërë valixhet gati, sepse kishte marrë rrugën e transferimit në Arabinë Saudite. Mbrëmë ndodhi e papritura e madhe, argjentinasi refuzoi 75 milionë euro kontratë për tri vite dhe vendosi të vazhdojë te Roma.

Detajet e operacionit – Të mërkurën mbrëma, i gjithë procesi u përcaktua praktikisht. Dybala i kishte thënë “po” Al-Qadsiah, me një kontratë mbi 70 milionë euro për 3 vitet e ardhshme. Në orët e fundit, Roma dhe klubi saudit kishin vazhduar negociatat, të cilat, pa ndonjë surprizë, duhej të mbylleshin në bazë të një pjese fikse prej 6 milionë euro, plus bonuse, për të arritur një shifër nga 10 deri në 12 milionë euro për kartonin e lojtarit.

Karriera e Dybala në Serie A – Ai mbërriti në Itali në një moshë shumë të re, falë Palermos të Maurizio Zamparinit. Ishte 20 korriku 2012, pak më shumë se 12 vite më parë, kur klubi “rosanero” njoftoi blerjen e tij për rreth 12 milionë euro. Dybala qëndroi në Siçili për 3 sezone, duke grumbulluar gjithsej 21 gola dhe 16 asiste në 93 ndeshjet e luajtura.

Aty ra në sytë e Juventusi, që e bleu për 32 milionë euro. Përvoja me bardhezinjtë do të ishte më jetëgjata dhe më fitimprurësja, me gjithsej 293 ndeshje, 115 gola dhe 48 asiste në 7 vitet e militantizmit te Juventusi.

Pasi e bënë “dalje” te torinezët, Roma e rrëmbeu verën e vitit 2022, me ndihmën e Jose Mourinho, që e bindi në fakt. Turma verdhekuqe ishte e madhe në prezantimin e tij, tejet entuziaste. Argjentinasi realizoi 34 gola dhe dha 18 asiste në dy sezonet me Romën, deri në epilogun e mbrëmshëm, kur mori kthesën e pabesueshme, duke refuzuar Arabinë Saudite.

Serie A lumturohet, sepse do të ketë në gjirin e vet përsëri një nga talentet më të qartë të viteve të fundit, pas 464 ndeshjeve në klubet italiane, të shoqëruara nga gjithsej 170 gola dhe 82 asiste.