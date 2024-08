Salvatore Di Tella është i dyshuar për veprën penale “vrasje nga pakujdesia”

Gjykata ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” për italianin që dyshohet se shkaktoi vdekjen e të fejuarit të motrës së tij, Nicola Iorio, nga përplasja me Jet Ski në plazhin e Velipojës.

Shtetasi Salvatore Di Tella u la me masën e sigurisë “arrest me burg” me afat deri më 16 tetor nga gjykata e shkallës së parë në Shkodër. Afati kohor u la sepse nuk kanë ardhur ende dy akte ekspertimi, ai mjeko ligjor dhe ai teknik i Jet Ski-ve në të cilët ndodheshin viktima dhe personi tjetër.

Di Tella është i dyshuar për veprën penale “vrasje nga pakujdesia”, teksa në sallën e gjyqit italiani Di Tella nuk ka dhënë asnjë deklaratë duke i qëndruar deklarimeve që ka bërë më përpara në polici.

Në policinë vendore të Shkodrës pas ngjarjes Di Tella ka rrëfyer me pak fjalë si ka ndodhur ngjarja.

“Jemi përplasur më përpara se Nicola të binte në det. Disa minuta më pas ka ardhur një dallgë e madhe dhe Nicola ka rënë në ujë dhe aty më pas ka humbur jetën. Është një fatkeqësi ajo që na ka ndodhur”, mësohet të ketë thënë Di Tella në polici.

Ndërkohë avokati mbrojtës Arbër Rraja kërkoi masën e sigurisë “detyrim paraqitje” me garanci pasurore 5 milion lekë ose në alternativë kërkoi masën e sigurisë “arrest shtëpie” në banesën e personit që i ka ftuar në Shqipëri për ceremoninë martesore atë dhe motrën e tij por gjykata vendosi “arrest me burg” me afat deri më 16 tetor.

Avokati Rraja gjatë mbrojtjes në seancën e masës së sigurisë deklaroi se ajo që ka ndodhur është një fatkeqësi familjare. Avokati ka dorëzuar 20 fotografi të viktimës dhe autorit të dyshuar për të vërtetuar miqësinë e tyre të afërt dhe lidhjen familjare që kanë. Ndërkohë, gjatë seancës për masën e sigurisë i pranishëm në sallën e gjyqit ishte edhe Konsulli i Italisë në Shkodër duke marrë pjesë.

Aksidenti tragjik ndodhi në plazhin e Velipojës më 18 gusht, ku 19-vjeçari italian Nicola Iorio humbi jetën pas një përplasje mes dy jet-skieve. Nicola ishte në Shqipëri për pushime me të dashurën e tij, Giusy Di Tella, dhe vëllain e saj, Salvatore Di Tella, i cili është arrestuar nga policia e Shkodrës për vrasje nga pakujdesia. Të rinjtë kishin ardhur në Shqipëri për një dasmë dhe kishin vendosur të kalonin disa ditë pushimi në plazhin e Velipojës.