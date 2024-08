Nis protesta para bashkisë së Tiranës, Teliti: Tirana qyteti me cilësinë më të ulët në Ballkan dhe në Europë

TIRANË- Ka nisur protesta e 21-të para Bashkisë së Tiranës. Qytetarët janë mbledhur para godinës së bashkisë ku kërkohet dorëheqja e kryebashkiakut Erion Veliajt. Ndërkohë i pranishëm në protestë është edhe eksperti i çështjeve ekonomike dhe këshilltari bashkiak i Tiranës Dorjan Teliti. Teliti gjatë fjalës e tij në protestën përpara Bashkisë së Tiranës tha se ata nuk do t’i falin asnjë qindarkë, asnjë abuzim, asnjë shkelje.

Më tej ai tha se Tirana sot duhet të kishte sipërmarrje të fortë dhe jo qepena të mbyllur. Teliti më tej u shprej se Veliaj e sheh shumë mirë atë gjoja tendën e Adriana Kalasë, por nuk shikon dot këto shtatë kalle këtu pa leje.

Ai theksoi se ky është qyteti ynë, por jo për fajin e qytetarëve ose të PD-së, por për faj të një grushti rilindas që kanë marrë peng këtë godinë prej 9 vitesh dhe vazhdojnë ta përkeqësojnë jetesën në Tiranë dhe fatkeqësisht, sot nuk ka as drejtësi.

“Por ne nuk do t’i falim asnjë qindarkë, asnjë abuzim, asnjë shkelje. Në gjyqin popullor do t’ia bëjmë një më një dhe do të vazhdojmë t’ia bëjmë derisa ata të largohen nga zyrat e tyre. Tirana sot duhet të kishte sipërmarrje të fortë dhe jo qepena të mbyllur. Duhet të kishte sipërmarrës që do të zhvillonin veten e tyre, do të ecnin përpara, do të hapnin vende pune, ndërkohë që i vetmi vend sektor që hap vende pune është sektori i betonit, sektori i pastrimit të parave me kulla. Erion Veliaj e sheh shumë mirë atë gjoja tendën e Adriana Kalasë, por nuk shikon dot këto shtatë kalle këtu pa leje….

Nëse ti “nuk di gjë”, atëherë për çfarë je?! Pse ekziston?! Pse vazhdon ta marrësh në qafë këtë qytet dhe më keq akoma, pse vazhdon ta vjedhësh këtë qytet?! Tirana ka një buxhet të konsiderueshëm. Një milion euro në vit menaxhon ky qytet, kjo bashki. Po a ka shërbime më të mira, infrastrukturë më të mirë, shërbime publike më të mira?! Jo! Përkundrazi!

A ka një transport më të mirë urban?! A keni më shumë ujë në çezmat tuaja? Jo! Përkundrazi! A keni ndonjë ajër më të shëndetshëm për të thithur? A është ky një qytet i jetueshëm? Jo! Ashtu siç e tha edhe raporti ndërkombëtar i NUMBEO-s, katër javë më parë, Tirana është qyteti me cilësinë më të ulët të jetesës në Ballkan dhe në Europë!

