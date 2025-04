Anija me famë botërore “Amerigo Vespucci” në portin e Durrësit, e hapur për vizitorët më 9-10 prill

Anija italiane me famë botërore, “Amerigo Vespucci”, e konsideruar si ndër anijet më të bukura në botë, do të vizitojë portin e Durrësit më 9 dhe 10 prill.

Lajmi u bë i ditur nga Kryetarja e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako në një postim në rrjetet sociale ku theksoi se “kjo anije do të jetë e hapur për vizitorët gjatë dy ditëve”.

“Anija Amerigo Vespucci apo “anija më e bukur në botë”, është simbol i krenarisë detare italiane.

Në vijim të turit botëror, vizituar nga 43.330 persona në bordin e saj, e pasi ka prekur brigjet në të gjitha kontinentet, ndalesa e radhës do të jetë në Durrës”, thekson Sako.

Kryebashkiaja Sako fton qytetarët ta vizitojnë atë më 9-10 prill nga ora 14:00- 20:30.

Në kuadër të Giro d’Italia, ndalesa e “Amerigo Vespucci” në Durrës vjen dhe si një promovim i kulturës italiane në mbarë botën.

Në bordin e anijes do të krijohet një ambient i veçantë, ku do të ekspozohet edhe Trofeu “Senza Fine”, i eventit sportiv “Giro d’Italia”, një prej aktiviteteve më të famshme sportive në botë, ku do të finalizohet “La Grande Partenza 2025” – “Nisja e Madhe 2025”. Prezantimi do të realizohet në praninë e 50 të ftuarve nga institucione të ndryshme dhe mediat.

Mes të ftuarve do të mbajnë fjalën e nderit Komandanti i “Amerigo Vespucci”, kryeministri Edi Rama, CEO i RCS Sports & Events, Paolo Bellino, përfaqësues nga Ministria e Mbrojtjes dhe Marina Ushtarake Italiane si dhe Ambasadori Italian në Shqipëri.

Që prej vitit 1931, kjo anije me vela mbetet një ndër xhevahirët e kurorës së çmuar të Marinës ushtarake italiane.

E ndërtuar në vitet ‘20 në kantieret e Castellammare di Stabia, anija Amerigo Vespucci është kthyer në një shkollë lundruese që ka edukuar breza të tërë oficerësh.