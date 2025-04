Bruno Fernandes te Real Madridi? Për Amorim nuk ka shanse: E dua këtu, ia kam thënë tashmë

Ditët e fundit është folur rreth interesimit të Real Madridit për Bruno Fernandes, me Manchester United që kërkon rreth 100 milionë euro, sipas raportimeve të “Daily Express”. Megjithatë, për Ruben Amorim, trajnerin e “Djajve të Kuq”, kjo mundësi nuk ekziston.

Kapiteni portugez ka një kontratë të vlefshme deri në vitin 2027, pasi rinovoi gushtin e kaluar, por së fundmi është përmendur mundësia e një transferimi të tij në “Bernabeu”. "Jo, nuk do të ndodhë", – u përgjigj Amorim në konferencën për shtyp para ndeshjes së Premier League.

"Nuk do të largohet, sepse ia kam thënë tashmë", – tha trajneri portugez me një buzëqeshje të lehtë, duke lënë të kuptohet se po luante me gazetarët, por ndoshta edhe duke thënë një të vërtetë.

"E dua Brunon këtu, sepse në momentet më të vështira të sezonit tonë ai…, – u ndal për një moment Amorim, duke ndryshuar përgjigjen, për t’i dhënë një ton më pozitiv. – Ne duam ta fitojmë sërish Premier League, kështu që duam që lojtarët tanë më të mirë të qëndrojnë me ne.

Ai është 30 vjeç, por ende shumë i ri, sepse luan 55 ndeshje në sezon dhe mes golave e asisteve arrin gjithmonë mbi 30 kontribute. Ne kemi kontroll të plotë mbi situatën, – siguroi trajneri portugez. – Ai është vërtet i lumtur këtu, e kupton projektin tonë.

Për më tepër, është tifoz i Manchester United, kështu që e ndjen këtë klub. Ndonjëherë frustrimi i tij, që të gjithë e shohin dhe që disa e interpretojnë si diçka negative për një kapiten, është në fakt dëshira e madhe për të fituar. Ky është lloji i lojtarit që duam".

Deri më tani, këtë sezon, Bruno Fernandes ka shënuar 16 gola, shifra që askush tjetër te Manchester United nuk ka arritur t’i përsërisë.