Hummels thotë mjaft: Një udhëtim i jashtëzakonshëm, por ka ardhur momenti të ndalem

Mats Hummels thotë lamtumirë. Me një video të publikuar në Instagram, mbrojtësi gjerman i lindur në vitin 1988 ka njoftuar se do të largohet nga futbolli në fund të këtij sezoni, kur edhe i përfundon kontrata me Romën:

“Pas më shumë se 18 vitesh dhe gjithë asaj që më ka dhënë futbolli, këtë verë do t’i jap fund karrierës time. Kur i shikoj të gjitha këto, kuptoj se sa shumë do të thotë për mua ky udhëtim, kjo rrugë. Sa e jashtëzakonshme ka qenë mundësia për ta jetuar këtë.

Sepse duhen shumë gjëra: të kesh trajnerin e duhur në momentin e duhur, të ndihesh mirë në kohën e duhur, të kesh shokët e duhur të skuadrës në kohën e duhur. Kam parë kaq shumë lojtarë, kaq shumë trajnerë, të cilëve iu detyrohem shumë.

Pa ta, karriera ime nuk do të kishte arritur kurrë këtë nivel. Çfarë udhëtimi, faleminderit!” – ka shkruar Hummels, teksa komentonte pamjet që përshkojnë karrierën e tij nga Bayern Munich, ku e nisi me të rinjtë, te Borussia Dortmund, ku ishte simbol dhe kapiten, Roma, si dhe kombëtarja gjermane, me të cilën u shpall kampion bote në Brazil 2014.

Në “palmaresin” e tij numërohen 5 kampionate gjermane të fituara mes Dortmundit dhe Bayernit, 3 Kupa të Gjermanisë dhe 6 Superkupa të Gjermanisë.