Conceição: Kualifikimi mbetet i hapur për gjysmëfinalen e kthimit, tifozët janë forca jonë

Trajneri i Milanit, Sergio Conceição, foli për “Milan TV” pas derbit të mbrëmshëm, i cili përfundoi në barazim 1-1, me golat e Tammy Abraham dhe Hakan Calhanoglu. Kjo ishte gjysmëfinalja e parë e Kupës së Italisë, me atë të kthimit të planifikuar për në fund të këtij muaji.

Këto ishin deklaratat e tij: "Gjetëm një kompromis në krahasim me planin e lojës që kishim përgatitur. E dinim cilësinë e kundërshtarit, një skuadër kompakte dhe solide. Duhej të kuptonim si luajnë zakonisht dhe, me topin në këmbë, të kishim aftësinë për t’i goditur. Jam i kënaqur me këtë kompromis që arritën lojtarët.

A e ndjemë mbështetjen e tifozëve? Pa dyshim. Kishim një publik fantastik me vete, i falënderoj tifozët sepse ishin një forcë shtesë për ne. Tani presim ndeshjen e kthimit, sepse duam të luftojmë për trofeun dhe ta fitojmë atë. Ishte një ndeshje e ekuilibruar, kundër një kundërshtari të vështirë, që na njeh shumë mirë.

Nga ana mbrojtëse arritëm ta menaxhonim shumë mirë. Ashtu si Interi, edhe ne patëm rastet tona, veçanërisht në pjesën e dytë, ndërsa në të parën zikaltrit ishin shumë të rrezikshëm në goditjet standarde, si në këndore ashtu edhe në rivëniet anësore.

Taktika ndaj Interit? E dinim se ata do të tërhiqeshin prapa, sidomos me skemën 3-5-2, ku dy mesfushorët duhet të mbulojnë të gjithë fushën, ndaj u përpoqëm ta qarkullonim topin me shpejtësi dhe të sulmonim nga krahët, ku i vumë në vështirësi. Duhet të bëjmë më shumë, por më në fund pashë një skuadër kompakte, ashtu siç më pëlqen mua.

Kur mbërrita në stolin e Milanit, luajtëm dy ndeshjet e Superkupës dhe më pas kishim nga një sfidë çdo tri ditë. Më në fund tani kemi më shumë kohë për t’u përgatitur gjatë javës, shpresoj të shoh të njëjtin agresivitet si sonte".