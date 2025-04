Universiteti La Sapienza për vrasjen e studentes shqiptare: Një krim brutal, na la pa fjalë!

Romë, 2 Prill 2025 – Universiteti i Romës La Sapienza ka shprehur ngushëllime për humbjen tragjike të 22-vjeçares shqiptare Ilaria Sula, e cila u gjet e vrarë në një zonë të pyllëzuar në Poli, Itali. Ajo u vra me thikë nga i dashuri i saj, Mark Samson. Universiteti e ka cilësuar vrasjen e saj si një krim të tmerrshëm dhe ka njoftuar organizimin e një homazhi sot në orën 18:30, ku studentët dhe stafi mund të sjellin lule në Ndërtesën e Statistikave, ku studionte e ndjera.

“Fatkeqësisht, Ilaria u gjet e pajetë: një krim i tmerrshëm dhe brutal që na lë pa fjalë dhe me zemra të thyera. Në këtë moment dhimbjeje, ne jemi me familjen e studentes sonë, të dashurit e saj më të afër dhe të gjithë komunitetin studentor të Sapienzës, i cili ditët e fundit u bashkua në një kërkim të dëshpëruar për të. Më 2 prill, të mërkurën, në orën 18:30, për të kujtuar Laria Sula, kushdo mund të sjellë një lule në Ndërtesën e Statistikave,” thuhet në deklaratën e universitetit.

Ilaria Sula ishte raportuar e zhdukur prej 25 marsit në Romë. Trupi i saj u gjet në një valixhe të hedhur në një humnerë, ndërsa hetuesit dhe zjarrfikësit punuan për nxjerrjen e saj nga vendngjarja. Mark Samson, 23-vjeçari filipinas me të cilin Ilaria kishte një lidhje, u arrestua dhe pranoi vrasjen. Ai dyshohet se e ka goditur me thikë në apartamentin e tij, më pas e ka vendosur trupin e saj në një valixhe dhe ka tentuar ta fshehë. Ndaj tij janë ngritur akuza për vrasje me dashje dhe fshehje të kufomës. Hetimet vazhdojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.