Komunikimet në “Sky ECC”, raporti vjetor i SPAK: Janë identifikuar të paktën 9 grupe kriminale

Në raportin e dorëzuar në Kuvend, për vitin 2024, Prokuroria e Posaçme thotë se nga përgjimet në “Sky ECC” është bërë i mundur identifikimi i të paktën 9 grupeve kriminale.

Në raportin e tij SPAK në sajë të përgjimeve është bërë i mundur jo vetëm identifikimi I këtyre grupeve kriminale, por dhe operimi i tyre brenda dhe jashtë territorit shqiptar.

“Administrimi i të dhënave nga Sky ECC, i kombinuar edhe me prova të tjera, ka mundësuar identifikimin e të paktën 9 prej këtyre grupeve kriminale. Analiza e thelluar e komunikimeve të dekriptuara, mundëson jo vetëm identifikimin e aktivitete kriminale dhe të modus operandi, por edhe për të kuptuar më mirë mënyrat e veprimit, lidhjet me grupet e tjera kriminale brenda dhe jashtë vendit dhe për të analizuar mënyrën e lëvizjes së drogës dhe format e qarkullimit të parave. Ky proces është realizuar nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë me Europol dhe agjenci të tjera ligj zbatuese të cilat kanë ofruar të dhënat e dekriptuara, duke siguruar përputhshmëri me standardet ligjore për provueshmërinë e provave në gjykatë. Edhe jurisprudenca shqiptare ka mbajtur të njëjtin qëndrim në lidhje me vlefshmërinë e këtyre provave sikurse ato të gjykatave të larta të shteteve anëtare të BE-së”, shkruhet në raportin e SPAK.