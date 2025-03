Real Madridi, gafa e portierit Lunin: ‘Tani fitojmë pa ndihmë…’ Më pas shpjegon: ‘Faji i gjuhës’

"Të përfitosh nga njohuria ime e kufizuar e spanjishtes nuk më duket e drejtë, por do të përpiqem të përmirësohem. Një fitore e merituar ndaj leganes. Hala Madrid!" Kështu reagoi portieri i Real Madridit, Andriy Lunin, në një postim në Instagram, duke shprehur pakënaqësinë për polemikën e shkaktuar nga fjalët e tij pas fitores së “Los Blancos” kundër Leganés.

Një tjetër ndeshje e shoqëruar me polemika për vendimet e arbitrave. Pas ndeshjes, me një spanjishte të pasigurt, Lunin kishte deklaruar në “mixed zone”: "Nuk dua të flas për vendimet e arbitrave, duhet t’i fitojmë këto ndeshje pa ndihmë. Dua të them që duhet t’i zgjidhim ndeshjet duke luajtur mirë, në mënyrë të organizuar, duke mos pësuar gola. Të fitojmë kështu për të mos hyrë në diskutime mbi vendimet arbitrale".

Pra, fraza e tij "të fitojmë pa ndihmë" ishte një gafë e qartë gjuhësore, e cila e detyroi më pas portierin ukrainas të kërkonte falje në rrjetet sociale.

Pas sfidës, trajneri Carlo Ancelotti nuk dëshironte të thellohej në temën e polemikave arbitrale, ndërkohë që Real Madridi kishte përfituar nga një penallti në rezultatin 0-0, të cilën më pas Mbappé e shndërroi në gol:

"Nëse ankohet Leganés, mund të ankohemi edhe ne". Kjo ishte përgjigja e trajneri italian, duke replikuar në distancë me trajnerit kundërshtar që kritikoi disa vendime të arbitrave.