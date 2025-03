Inzaghi i sinqertë: E meritova kartonin e kuq, pas golit të Solet nuk luajtëm më futboll

Simone Inzaghi analizoi në fund të ndeshjes fitoren e vuajtur 2-1 kundër Udineses. "Rrezikonim të mos e fitonim këtë ndeshje, pasi kishim bërë një pjesë të parë fantastike, ku me siguri meritonim më shumë se dy gola. Më pas, pjesën e dytë nuk e nisëm mirë, por gjithsesi rrezikuam shumë pak, – tha trajneri i Interit për “Sky Sport”.

– Pas golit të Solet humbëm qartësinë dhe distancat, ndaluam së luajturi. U zemërova pak, pastaj kartoni i kuq ishte i drejtë, sepse bëra gabim. U nervozova për atë faull ndaj Correa, nga i cili erdhi goditja e këndit dhe goli i Solet. Ndonjëherë adrenalina të bën shaka të këqija. U përjashtova dhe nuk do të jem në ndeshjen e ardhshme kundër Parmës".

Goli i pësuar mund të ishte evituar: "Absolutisht po. Nuk do të kisha ndryshuar asgjë, por katër nga pesë zëvendësimet ishin të detyruara. Arnautovic dhe Frattesi morën goditje dhe kërkuan të zëvendësoheshin, Dimarco dhe Darmian ishin në rikuperim pas katër javësh dhe rrezikonin një tjetër dëmtim, ndërsa Calhanoglu kishte luajtur dy ndeshje nga 90 minuta me kombëtaren.

Të mërkurën kemi derbin me Milanin, Asllani është i skualifikuar. Ta lija Hakan në fushë 4 ndeshje me nga 90 minuta në 12 ditë do të ishte me rrezik. Në këtë moment kemi vështirësi objektive, De Vrij ishte në stol vetëm për formalitet, kisha 5 lojtarë të duhur për ndërrime. Shpresojmë të rikuperojmë disa nga lojtarët e dëmtuar, sepse të luash çdo 72 orë është shumë e vështirë".

Vlerësimi për Udinesen: "Humbëm qartësinë pas golit të tyre, nuk luajtëm më. Më pëlqen të ndaj me ju vështirësitë, por do të kisha dashur të ndaj edhe pjesën e parë të shkëlqyer që patë, si një skuadër e madhe (i drejtohet Marchegiani-t dhe Bergomi-t në studio). Udinese ka vënë në vështirësi shumë skuadra, në futboll ka edhe kundërshtarë. Pas golit të tyre na mungoi qartësia dhe hymë në vështirësi".

Për rinovimin e kontratës: "Unë ndihem mirë tek Interi, ndihem i vlerësuar nga klubi dhe kam një marrëdhënie shumë të mirë me lojtarët. Siç kemi bërë çdo sezon, në fund do të shohim se çfarë do të ndodhë. Sidoqoftë, kemi harmoni të madhe si ekip dhe klub".