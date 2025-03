Conceição: Nuk kërkoj justifikime, por na ndodhi gjithçka. Leão ishte i lodhur

Sérgio Conceição, trajneri i Milanit, analizoi në mikrofonët e DAZN humbjen 2-1 kundër Napolit:

"Që kur kam ardhur këtu, rreth tre muaj më parë, nuk kam kërkuar kurrë justifikime, edhe pse kemi luajtur çdo tri ditë deri dy javë më parë. Sonte ndodhi vërtet gjithçka. Mjeku më telefonoi për të më thënë që Loftus-Cheek duhej të operohej, Thiaw pati probleme me stomakun dhe Leão ndjente lodhje në kofshë. Duhej të bënim shumë më tepër në pjesën e parë, pasi me rastin e parë që pati, kundërshtari shënoi. Ne nuk luajtëm në 20 minutat e para siç donim. Në këtë moment po na ndodhin këto gjëra të vogla, por nuk dua ta fajësoj fatin, edhe pse ishte një ditë e keqe. Reagimi në pjesën e dytë ishte shumë pozitiv, Napoli nuk krijoi më asgjë dhe besoj se rezultati më i drejtë do të kishte qenë barazimi".

A duhej ta gjuante Gimenez penalltinë?

Kemi tre lojtarë që stërviten për t’i goditur penalltitë. Pulisic, për t’i dhënë besim Gimenezit, i cili nuk ka shënuar prej disa kohësh, ia la atij. Në atë moment nuk ishte më në dorën time. Kjo tregon se dhoma e zhveshjes është e bashkuar. Ka zhgënjim, sepse sipas meje nuk e meritonim këtë rezultat.

Cili është potenciali i vërtetë i kësaj skuadre?

E kishim përgatitur ndeshjen edhe pa Leão, sepse vinte nga dy ndeshje me kombëtaren. Skuadra ka cilësi, por duhet të gjejmë ekuilibrin. Nuk mund të bësh presion pa pasur besimin e duhur për këtë. Napoli arriti të dilte shumë lehtë nga presingu ynë në pjesën e parë. Më pas e rregulluam dhe luajtëm me më shumë guxim dhe agresivitet, me një qasje tjetër, atë që duhet të kesh në futboll. Na mungoi diçka, por kam shumë besim. Ambienti është i shëndetshëm dhe nuk dua ta ndryshoj. Të mërkurën kemi një ndeshje të rëndësishme.

Tani është ndeshja e ndeshjeve…

Po, është një ndeshje e rëndësishme, Kupa e Italisë është një objektiv i klubit tonë. E kemi përballuar tashmë dy herë Interin, janë sfida të bukura, si ajo e sotmja. Tani mendojmë për derbin ndaj Interit më Kupën e Italisë.

Si mendoni ta transmetoni intensitetin dhe agresivitetin tuaj te skuadra?

Duke stërvitur në maksimum dhe qenë i qartë për gjërat që duhen bërë. Lojtarët tashmë kanë treguar se kanë karakter, duhet të vazhdojmë të punojmë për ekuilibrin. Është e vështirë për të gjithë në këtë pozitë në renditje, por kam një grup që dëshiron t’i ndryshojë këto rezultate. Duhet të fillojmë nga e marta.

Sa e rëndësishme është mungesa e Gimenez në ndeshjen e ardhshme?

Është një lojtar i rëndësishëm. Nuk e di pse mori karton të verdhë. Edhe unë u ndëshkova, por u luajt shumë pak. Duheshin më shumë minuta shtesë.