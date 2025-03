SHBA/ 3 të vrarë dhe 15 të plagosur nga sulmi me armë në New Mexico

Tre persona u vranë dhe 15 të tjerë u plagosën në një të shtëna masive mes dy grupeve rivale në një ekspozitë të paligjshme makinash të premten në shtetin amerikan të New Mexico, sipas autoriteteve lokale.

Të shtënat ndodhën në Young Park në qytetin e Las Cruces, rreth orës 22:00 me orën lokale.

“Nuk ka pasur arrestime apo askënd të arrestuar”, por departamenti po kërkonte pista, tha shefi i policisë së Las Cruces, Jeremy Story në një konferencë për shtyp të shtunën.

Dy 19-vjeçarë dhe një djalë 16-vjeçar vdiqën nga të shtënat, tha policia.

“Ka pasur një sherr mes dy grupeve të njerëzve dhe ajo përleshje u përshkallëzua në të shtëna me armë zjarri mes të dy grupeve,” tha zoti Story. “Disa persona të tjerë u plagosën gjithashtu nga zjarri i kryqëzuar.”

Zoti Story tha se kishte pasur “vullnet të keq” midis dy grupeve përpara shfaqjes së makinave.

Rreth 50-60 gëzhoja plumbash nga pistoletat u gjetën në vendngjarje, tha policia, duke shtuar se vendi i krimit ishte i madh dhe rreth 200 njerëz kishin qenë në park.

Policia ka kërkuar që çdo dëshmitar të dalë me informacione apo video.

Të plagosurit në të shtënat varionin nga mosha 16 deri në 36 vjeç. Autoritetet nuk kanë dhënë ende emra të ndonjë prej viktimave.

Shtatë pacientë u dërguan në El Paso aty pranë, Teksas, i cili është pak mbi kufirin e New Mexico, për trajtim të mëtejshëm mjekësor, tha shefi i zjarrfikësve Michael Daniels.

Katër viktima të tjera ishin trajtuar dhe liruar, tha zoti Daniels.

“Sot mbajmë zi për një ngjarje tragjike, të pakuptimtë, të tmerrshme që ndodhi në qytetin tonë mbrëmë”, tha kryetari i bashkisë së Las Cruces, Eric Enriquez.

“Nuk ka vend për dhunë si kjo në komunitetin tonë dhe ne do të vazhdojmë të punojmë pa u lodhur për ta bërë komunitetin tonë të sigurt,” tha ai.

Policia iu përgjigj njoftimeve për të shtëna me armë zjarri dhe viktima të mundshme me armë zjarri pranë parkingut rreth orës 22:00 me kohën lokale.

Kalimtarët kishin filluar tashmë të administronin trajtimin, tha Story, dhe zyrtarët e departamentit të zjarrfikësve filluan të trajtojnë viktimat përpara se vendi i ngjarjes të sigurohej plotësisht.

Zyrtarët lokalë të urgjencës, si dhe individë nga Byroja Federale e Hetimit dhe Byroja Federale e Alkoolit, Duhanit, Armëve të Zjarrit dhe Eksplozivëve, iu përgjigjën të shtënave, tha Enriquez.

New York Times raportoi se ngjarja ishte një mbledhje mujore për entuziastët e modifikuar të makinave sportive.

Zoti Story i tha shtypit se shfaqjet e makinave ishin bërë “një çështje”.

Shefi i policisë tha se në grumbullimin e makinave kanë qenë të pranishme edhe armë zjarri. Ai tha se disa ishin “përdorur të shtënat”, por se persona të tjerë në park atë natë mbanin armë zjarri “me dashje” që nuk ishin të përfshirë në incident.