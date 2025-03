Horoskopi javor i Susan Miller për secilën shenjë, 24 deri 30 mars 2025

Një javë e re po troket me premtime të reja, fillime të guximshme dhe emocione që nuk duhen anashkaluar.

Kjo javë sjell mundësi për të ndërmarrë hapa të rinj, për të forcuar marrëdhëniet dhe për të shpalosur anët më të thella të vetes.

Le të shohim se çfarë parashikojnë yjet për çdo shenjë këtë javë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo javë duket si një fillim i ri për ju. Të dielën do të ndiheni të kënaqur me veten ndërsa Dielli në shenjën tuaj bashkëpunon me Plutonin në sektorin e shoqërisë. Mund të takoni njerëz me ndikim që vlerësojnë idetë tuaja dhe ju hapin dyer për të ardhmen. Të enjten, imagjinata juaj do të jetë në kulm, falë lidhjes së Venusit me Neptunin—ditë ideale për art, krijimtari apo për t’u lidhur emocionalisht me dikë në një mënyrë të thellë. E shtuna sjell një eklips të ri diellor në shenjën tuaj, që ju ofron mundësinë të nisni gjithçka nga e para—sidomos në çështjet e zemrës apo partneritetet.

—

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Lëreni intuitën t’ju udhëheqë këtë javë. E diela mund të sjellë lajme të mira që përmirësojnë reputacionin tuaj—ndoshta dikush me përvojë ju propozon për një mundësi të re. Të enjten, një lidhje me një mik të vjetër ose pjesëtar të ekipit mund të sjellë emocion të veçantë, sidomos nëse bashkëpunoni në një projekt krijues. Eklipsi diellor i së shtunës ndodh në zonën tuaj të brendshme—ju fton të besoni në ndjenjat dhe instinktet tuaja më të thella. Vetëdija juaj e lartë po ju udhëzon drejt një drejtimi të ri shpirtëror apo personal.

—

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Këtë javë mbizotëron një atmosferë lozonjare dhe shpresëdhënëse. Të dielën, energjitë pozitive të Diellit dhe Plutonit ju ndihmojnë të shihni qartë një situatë që ju ka shqetësuar—dhe ndoshta të gjeni një zgjidhje kreative. Të enjten, një pushim nga rutina ju sjell frymëzim—mund të ndjeni flirt ose emocione nga një takim i papritur në punë. Të shtunën, eklipsi sjell energji të re në rrethin tuaj shoqëror—është koha për të njohur njerëz të rinj që ndajnë pasionet dhe vizionet tuaja.

—

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Kjo javë mund të jetë një trampolinë për karrierën tuaj. Të dielën, mund të mbyllni me sukses një projekt që ka shumë rëndësi për ju. Një partneritet mund të forcohet përmes ndarjes së burimeve. Të enjten, nëse jeni beqarë, dashuria mund të vijë nga dikush jashtë vendit ose me kulturë tjetër. Eklipsi i së shtunës ndodh në sektorin tuaj të ambicieve—është koha të shpallni objektiva të reja, të bëni kontakte dhe të keni besim te forcat tuaja.

—

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Kjo javë është e përkryer për të marrë drejtimin. Të dielën, entuziazmi juaj dhe energjia pozitive mund të frymëzojnë të tjerët t’ju ndjekin. Të enjten, një lidhje romantike mund të shfaqet përmes një projekti financiar ose investimi të përbashkët. Mund të lindë një histori dashurie që fillon si bashkëpunim profesional. Të shtunën, eklipsi diellor ndodh në sektorin tuaj të optimizmit dhe aventurës—ideale për të planifikuar një udhëtim, për të filluar një trajnim ose për të eksploruar një horizont të ri jetësor.

—

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Javë me zhvillim dhe rritje personale. Të dielën, një ide që lidhet me fitimin e parave do të vijë natyrshëm, dhe është momenti i duhur për të organizuar rutinën tuaj në bashkëpunim me të tjerët. Të enjten, nëse jeni vetëm, dikush shumë tërheqës mund të rikthehet në jetën tuaj ose të shfaqet papritur në skenë. Të shtunën, eklipsi sjell mundësi të reja për të nisur një biznes, për të forcuar një lidhje financiare ose për të ndarë suksesin me një partner besnik.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Javë që nis me gëzim dhe përmbushje emocionale. Të dielën, shijoni shoqërinë e njerëzve pozitivë—do ndiheni më të gjallë dhe më të frymëzuar. Të enjten, një atmosferë romantike mund të lindë në vendin e punës ose përmes aktiviteteve të përditshme. Të shtunën, eklipsi sjell ndryshime transformuese në jetën tuaj romantike. Nëse jeni në kërkim të dashurisë, një lidhje e re mund të fillojë papritur. Mund të krijoni lidhje të forta edhe përmes miqve apo vëllezërve.

—

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Këtë javë jeni një hap përpara. Të dielën, do të keni ndjenjën se jeni gati për të nisur diçka të re dhe me kuptim. Të enjten, do të ndiheni më tërheqës dhe të dëshiruar, sidomos nëse ndodheni përpara një publiku apo audience që vlerëson idetë tuaja. Të shtunën, eklipsi ndikon në sektorin e shëndetit dhe zakoneve—është koha për të bërë zgjedhje më të mira për mirëqenien tuaj fizike dhe emocionale.

—

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Një ide që e keni menduar prej kohësh, më në fund mund të bëhet realitet. Të dielën, komunikimi rrjedh lirisht, duke ju dhënë mundësinë të mësoni diçka të re nga të tjerët. Të enjten, një lidhje romantike mund të shfaqet në mënyrë të papritur—dhe mund të ndiheni sikur njiheni që më parë. Të shtunën, eklipsi sjell energji në sektorin e krijimtarisë—është koha për t’u shprehur lirshëm dhe për të ndarë talentin tuaj me botën.

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Këtë javë mund të merrni një vendim të rëndësishëm për jetën familjare. Të dielën është dita perfekte për të bërë pazar me familjen apo për të rinovuar shtëpinë. Të enjten, do të keni mendime vizionare dhe frymëzuese—është një moment shumë i mirë për të shkruar, komunikuar ose ndarë një ide të re me të tjerët. Eklipsi diellor në sektorin tuaj të shtëpisë mund të sjellë një ndryshim të madh: lëvizje, bashkim familjar, apo nisje e një kapitulli të ri në jetën personale.

—

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Javë me shumë lëvizje dhe ritëm të shpejtë. Të dielën, do të ndiheni gati për një bisedë të rëndësishme me një të afërm apo mik të ngushtë. Të enjten, një takim romantik ose një mesazh nga e kaluara mund të sjellë emocione të forta. Të shtunën, eklipsi diellor ndriçon sektorin e komunikimit—ju jep fuqi për të shprehur mendimet tuaja me qartësi dhe ndikim. Një mundësi për të mësuar ose për të ndjekur një trajnim mund të shfaqet.

—

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Një javë që sjell kënaqësi dhe dashuri. Të dielën, një ambient i ngrohtë apo një vakt i veçantë mund t’ju japë kënaqësi të thellë. Të enjten, Venusi bashkohet me Neptunin në shenjën tuaj, duke sjellë një atmosferë magjike për romancë dhe shprehje të ndjenjave. Jepini dikujt një mesazh të bukur ose ftoni dikë në një darkë të veçantë. Të shtunën, eklipsi ju ndihmon të rrisni të ardhurat—një projekt i ri ose një mundësi fitimi është shumë afër. /noa.al