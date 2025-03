‘Më i keqi që kam parë ndonjëherë’! Trump i pakënaqur me portretin e tij zyrtar në Kolorado!

Kolorado, SHBA, 24 mars 2025 – Ish-presidenti amerikan, Donald Trump, ka shprehur pakënaqësinë e tij lidhur me portretin zyrtar të vendosur në Kapitolin e Shtetit të Kolorados. Ai e ka cilësuar atë si "portretin më të keq që ka parë ndonjëherë" dhe ka akuzuar artistët për deformim të qëllimshëm të tipareve të tij.

Në një postim publik, Trump ka pretenduar se piktorja e veprës kishte realizuar më parë edhe një portret të ish-presidentit Barack Obama, të cilin ai e përshkroi si "të mrekullueshëm", duke sugjeruar se cilësia e punës së saj ishte përkeqësuar me kohën. Ai ka shtuar se ka marrë shumë reagime nga qytetarë të Kolorados, të cilët kanë kundërshtuar projektin.

Duke iu drejtuar guvernatorit të Kolorados, Jared Polis, Trump e ka përshkruar atë si një "radikal të majtë" dhe "të dobët për çështjen e krimit", ndërsa ka kërkuar që portreti të hiqet nga Kapitoli i shtetit.

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,…