Horoskopi i Paolo Fox, e Hënë 24 Mars 2025. Pasqyra ditore për të gjitha shenjat

Java nis me lëvizje të rëndësishme në qiellin astrologjik. Disa shenja marrin forcë dhe ndriçim prej ndikimit të Hënës dhe të Venusit, ndërsa të tjerat duhet të tregohen më të kujdesshme përballë lodhjes, tensioneve apo vendimeve të nxituara.

Paolo Fox sjell pasqyrën e detajuar për secilën shenjë: çfarë të pret sot në dashuri, punë dhe humor?

Lexo më poshtë dhe zbulo mesazhin e yjeve për ty në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Java nis me një qiell premtues. Pasditja sjell rikthimin e një Hëne pozitive që ju jep frymëzim për të planifikuar diçka të veçantë: bashkëjetesë, martesë apo një hap të rëndësishëm në dashuri. Nëse e ke kaluar një krizë, sot mund të ndihesh më i hapur për të filluar nga e para. Kujdes me ndikimin e Marsit: mund të biesh pre e entuziazmit të tepruar apo kritikave që vijnë nga ziliqarët. Mos e harro rrugën tënde, je në rrugën drejt fitores!

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ka gjasa që disa probleme tashmë janë zgjidhur dhe gjërat duken më të qarta krahasuar me fillimin e shkurtit. Sot është ditë e mirë për të zbutur tensionet dhe për të sqaruar keqkuptime, sidomos paradite. Megjithatë, pasdite mund të ndjesh lodhje mendore, ndaj përpiqu të çlodhesh dhe të mos mbingarkohesh me shqetësime. Nëse ke pasur luhatje emocionale, tani është koha për t’i lënë pas.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Kjo është dita e duhur për të shprehur kreativitetin, si në punë ashtu edhe në jetën personale. Me ndikimin e Diellit, Venusit dhe Merkurit, projektet që po përgatit tani mund të sjellin sukses të madh deri në verë. Nëse ndjen diçka për dikë, mos hezito ta shprehësh. Emocionet pozitive janë çelësi që të jep forcën për të përballuar çdo sfidë. Jep gjithçka dhe mos u step për të ndjekur atë që të frymëzon.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Dita nis paksa nën ton, por pasditja sjell lehtësim pasi Hëna nuk është më në kundërshtim. Bëj reflektime për ngjarjet e djeshme—mund të zbulojnë problemet e vërteta në çift. Edhe marrëdhëniet e brishta kanë shpresë për përmirësim. Në mbrëmje mund të ketë një pajtim ose një vendim për të planifikuar të ardhmen me dikë të rëndësishëm. Mos u mbyll nga frika, ky është sezoni i vendimeve të mëdha!

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Përdor me zgjuarsi pjesën e parë të ditës, sepse pasdite Hëna kalon në kundërshtim. Karriera nuk ndikohet negativisht, por mund të hasësh në njerëz që nuk ndajnë vizionin tënd. Mbrëmja mund të jetë e lodhshme emocionalisht. Vazhdo me negociatat dhe projektet e nisura, por ki parasysh: kompromiset janë të nevojshme. Çliro mendjen nga ngarkesat dhe mos e zgjat natën shumë këtë të hënë në mbrëmje.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Dita duket premtuese dhe mund të sjellë zhvillime pozitive, sidomos ndërsa afrohet prilli. Edhe nëse disa projekte janë ngadalësuar apo shtyrë, mos u stresoni më kot, gjërat do të normalizohen. Nëse je në pritje të një lajmi në lidhje me punën apo je në një fazë ndryshimi, deri në fillim të prillit do të kesh më shumë qartësi. Mos i mbaj ndjenjat të mbyllura—dashuria mund të vijë në mënyrë të papritur.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Pjesa e dytë e ditës është më e favorshme për ty. Ndonëse mund të kesh përjetuar tensione dje, sot mund të rikuperosh qetësinë. Edhe çiftet më të forta mund të kenë ndjerë një distancim së fundmi, veçanërisht nëse ka plagë të vjetra që ende s’janë shëruar. Përqendrohu tek karriera, sepse Jupiteri të mbështet për rezultate konkrete. Mund të lindë nevoja për të rinegociuar kontrata ose marrëveshje—kujdes me çështjet financiare dhe kërkesat që të bëhen.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Mëngjesi është pozitiv dhe i frytshëm, por në mbrëmje mund të ndjesh lodhje. Nëse has përplasje, përpiqu të mos reagosh menjëherë—emocionet e forta mund të zbuten me kalimin e kohës. Në punë, përpjekjet që ke bërë së fundmi mund të japin rezultate të mira. Studentët janë në një fazë të favorshme për provime ose përfundime studimesh. Mos e tejkaloni veten sonte—trupi ka nevojë për pushim dhe rikuperim.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Je në një fazë të fortë emocionale dhe mendore, edhe pse muajt e fundit kanë qenë të trazuar. Ke arritur të ruash qetësinë në mes të kaosit. Venusi në aspekt të favorshëm sjell dashuri, konfirmime dhe ndoshta edhe takime të veçanta. Mbrëmja ka potencial për të qenë romantike dhe mbushëse. Edhe pse lodhja po ndjehet, ti nuk dorëzohesh lehtë. Vazhdo të kërkosh atë që meriton—edhe kur sfidat janë të shumta.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Jeta profesionale dhe çështjet financiare kanë qenë burim stresi së fundmi. Mund të ndihesh i vetëm përballë problemeve dhe kjo ndjesi kërkon durim dhe qartësi mendore. Ndonjëherë, pavarësisht përpjekjeve të tua, gjithçka duket se kthehet në pikën zero. Nuk është faji yt, por tani është momenti për të rishikuar se cilët njerëz apo projekte meritojnë besimin tënd. Marsi është në kundërshtim, veçanërisht problematik për ata në pozita drejtimi. Në dashuri ndihesh i pasigurt dhe dëshiron më shumë përfshirje dhe mbështetje.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Java nis me një Hënë të favorshme që hyn në shenjën tënde—kjo sjell një ringjallje emocionale. Ndjenjat nuk mund të injorohen sot. Nëse je i/e interesuar për dikë, ndiq zemrën, edhe nëse kjo do të thotë të sakrifikosh pak liri personale. Mbrëmja është intriguese për lidhje të reja ose afrime emocionale. Nesër Hëna do të jetë ende në shenjë, duke sjellë ide krijuese dhe ndryshime të mëdha në mënyrën si e përjeton dashurinë. Jepu hapësirë ndjenjave!

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo javë premton shumë, sidomos nga e mërkura deri të premten. Do të ndjesh më shumë kënaqësi, sidomos nëse ke kaluar kohë të vështira në dashuri. Nëse ke vendosur të falësh dhe jo të mbyllësh një lidhje, sot do të ndihesh emocionalisht më i fortë. Falja të çliron—zemërimi i mbajtur të lodh. Nëse duhet të firmosësh kontrata apo marrëveshje, më mirë prit deri në maj ose qershor. Deri atëherë, përfito nga Hëna pozitive që të sjell intuitë të thellë dhe emocione të bukura. /noa.al