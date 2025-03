Sfidat me të cilat po përballen mediat nën pushtetin e Donald Trump

Dy muaj nga administrata e dytë e Trump, industria e lajmeve përballet me sfida nga të gjitha drejtimet

WASHINGTON — Dy muaj pas nisjes së mandatit të tij të dytë, Presidenti Donald Trump ka rritur presionin ndaj një industrie lajmesh që tashmë përballet me një sërë sfidash — përfshirë ndryshimet teknologjike, rënien e të ardhurave nga reklamat dhe një audiencë gjithnjë e më e ndarë, thuhet në një raport special të Associated Press që citon noa.al.

Administrata e tij ka ndërmarrë hapa për të kufizuar qasjen e organizatave tradicionale të lajmeve, duke i favorizuar ato që raportojnë në mënyrë më miqësore për të. Është ndërprerë tradita e brifingëve të përditshëm të shtypit në Shtëpinë e Bardhë, dhe Komisioni Federal i Komunikimeve është bërë më agresiv ndaj pronarëve të mediave.

Kritikët thonë se kjo përbën një kërcënim serioz ndaj lirisë së shtypit, ndërsa mbështetësit e Trump argumentojnë se është një korrigjim i domosdoshëm për një industri që sipas tyre është e njëanshme.

Një klimë e re për gazetarët

Gazetarët që mbulojnë Shtëpinë e Bardhë thonë se tani përballen me një qasje më të mbyllur dhe selektive. Brifingët e përditshëm të shtypit, të cilët dikur shërbenin si një kanal kyç për transparencën qeveritare, janë bërë të rrallë. Në vend të tyre, administrata shpesh komunikon përmes rrjeteve sociale ose intervistave me media të përzgjedhura.

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha se administrata po përpiqet të “modernizojë komunikimin” dhe të arrijë drejtpërdrejt qytetarët amerikanë, duke kapërcyer atë që ajo e cilësoi si një media që shpesh është armiqësore dhe e njëanshme.

“Amerikanët janë lodhur nga lajmet e rreme dhe narrativat e sajuara,” tha Leavitt në një deklaratë. “Ne po flasim direkt me njerëzit, pa filtrat e mediave liberale.”

Sulme të vazhdueshme ndaj mediave

Presidenti Trump ka vazhduar retorikën e tij të njohur kundër mediave, duke i quajtur shpesh "armiq të popullit". Në tubime publike, ai nxit turmat me deklarata kundër gazetarëve dhe organizatave të lajmeve, ndërsa në platformën e tij Truth Social, ai poston rregullisht sulme ndaj mediave si CNN, The New York Times dhe të tjera.

Kjo klimë ka ndikuar në mënyrën se si qytetarët i perceptojnë lajmet. Një sondazh i fundit nga Pew Research zbuloi se besimi në mediat tradicionale vazhdon të bjerë, veçanërisht mes konservatorëve. Shumë prej tyre thonë se nuk i besojnë burimeve të lajmeve që konsiderojnë si liberale ose armiqësore ndaj Trump.

Rregullatorët dhe presioni ligjor

Administrata Trump po ashpërson gjithashtu kontrollin përmes institucioneve federale. Komisioni Federal i Komunikimeve (FCC) ka filluar të rishikojë licencat e disa stacioneve televizive dhe po shqyrton rregulla që mund të kufizojnë pronësinë e mediave lokale nga korporata të mëdha, veprim që kritikët thonë se mund të ndikojë në pavarësinë editoriale.

Përveç kësaj, Departamenti i Drejtësisë ka ngritur padi ndaj disa organizatave mediatike për publikime që konsiderohen si të dëmshme për sigurinë kombëtare, duke ngritur shqetësime për lirinë e shtypit dhe mbrojtjen e burimeve të gazetarëve.

Ndikimi në gazetarinë hulumtuese

Organizatat e lajmeve thonë se klima aktuale ka bërë më të vështirë mbajtjen e qeverisë përgjegjëse. Shumë burime qeveritare janë më të rezervuara për të folur me gazetarët, dhe frika nga hakmarrja politike po rritet.

Megjithatë, redaksitë më të mëdha si The Washington Post, The New York Times dhe ProPublica thonë se do të vazhdojnë të ndjekin gazetarinë hulumtuese pavarësisht presionit. "Detyra jonë është të informojmë publikun, jo të kërkojmë miratimin e pushtetit," tha një redaktor i lartë i një prej këtyre organizatave.

E ardhmja e medias në SHBA

Ndërkohë që industria e lajmeve përballet me sfida të shumta — nga financat, te teknologjia dhe polarizimi politik — qasja agresive e administratës Trump e ka thelluar këtë krizë. Analistët thonë se mënyra si do të evoluojë marrëdhënia mes pushtetit dhe shtypit gjatë këtij mandati do të ketë pasoja të gjata për demokracinë amerikane.

Foto: AP