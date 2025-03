Horoskopi ditor i Paolo Fox për sot, e mërkurë 12 Mars 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike e ditës së sotme, e mërkurë 12 mars 2025 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Mërkuri dhe Venusi janë në një pozicion të shkëlqyer, duke të ofruar një qiell mjaft të favorshëm. Megjithatë, ndikimi kundër i Marsit sjell në vëmendje disa çështje ekonomike të pazgjidhura nga e kaluara. Pavarësisht kësaj, ke një mbrojtje të madhe astrologjike deri në qershor, ndaj periudha mbetet pozitive. Nëse ke një detyrë apo angazhim që po skadon, duhet të vendosësh shpejt për të ardhmen tënde profesionale. Beqarët nuk duhet të harrojnë se dashuria mund të vijë papritur – takimet e reja janë të favorizuara!

Demi

Një qiell mjaft i favorshëm! Shkurti ishte një muaj i vështirë, por pjesa e parë e marsit është e shkëlqyer, sidomos për ata që duan të përmbyllin një marrëveshje ose të avancojnë në karrierë. Do të jetë më e lehtë të zgjidhësh një çështje ligjore ose një negociatë, por duhet të tregohesh i kujdesshëm me thashethemet dhe fjalët e njerëzve. Mos u ndiko nga ajo që thonë të tjerët, përndryshe rrezikon të ndalosh përparimin tënd. Je një person i vendosur dhe i fortë, dhe në këtë moment ke një aftësi të jashtëzakonshme për të vepruar. Venusi të inkurajon të lëshohesh në dashuri, veçanërisht sepse brenda pak muajsh do të hyjë në shenjën tënde.

Binjakët

Po përjeton një periudhë të mbushur me energji dhe forcë. Ky qiell të jep mundësi të mëdha për zgjidhje profesionale dhe mund të të ndihmojë të zbulosh dashurinë në një miqësi të vjetër. E vetmja gjë që mund të prishë pak këtë ekuilibër është pozicioni i Hënës, e cila mund të sjellë tensione në marrëdhëniet ndërpersonale ose paqartësi, sidomos nëse ke njerëz të shenjës së Virgjëreshës ose Peshqve përreth. Kujto që ky është një moment stimulues për aktivitetin intelektual dhe profesional.

Gaforrja

Më shumë se kurrë, je i përqendruar tek puna dhe studimet; çështjet praktike dhe financiare janë prioriteti yt kryesor. Kjo nuk do të thotë se dashuria është në plan të dytë, por për shumë Gaforre, marrëdhëniet romantike mund të jenë më të vështira për t’u menaxhuar tani. Mund të jetë sepse ke vëmendjen tërësisht të fokusuar diku tjetër ose sepse po përballesh me probleme të vërteta në çift. Kujdes me humorin e luhatur dhe komentet e mprehta në dashuri, pasi mund të shkaktojnë më shumë dëme sesa përfitime.

Luani

Asgjë nuk mund të të ndalojë! Ti tashmë ke një energji të madhe natyrore, por nëse shikojmë qiellin aktual, projektet dhe planet për karrierën janë të qarta dhe të favorizuara. Për më tepër, aftësia jote për të ndërtuar strategji për të ardhmen po rritet. Venusi i fortë, i cili tani po të favorizon, sjell pëlqime dhe mirënjohje. Të gjithë ata që kanë një biznes të tyre dhe dëshirojnë të përjetojnë një rilindje sentimentale do të jenë më të suksesshëm në zgjedhjet e tyre dhe më të sigurt për vendimet që marrin.

Virgjëresha

Pak nga pak po rigjen qetësinë. Ky është një qiell i veçantë për ata që janë të punësuar. Shumë ndihen sikur kanë duart e lidhura, madje edhe ata që kanë një biznes të tyre ndihen të shtyrë për të reflektuar. Është e qartë se duhen bërë disa përpjekje eksperimentale, por për momentin nuk mund të rrezikosh shumë. Në vizionin e përgjithshëm të vitit 2025, e kam theksuar se pjesa e parë e vitit do të ishte e mbushur me dyshime, ndërsa pjesa e dytë do të jetë më e lehtë për t’u menaxhuar. Ndikimi i Marsit pozitiv të inkurajon të provosh gjëra të reja. Sa i përket dashurisë, ajo është disi në hije në jetën tënde: nëse je në një marrëdhënie, ajo vazhdon, por nëse ka pasur konflikte, mund të ndihesh i tunduar të mbyllësh gjithçka sepse ke nevojë për qetësi.

Peshorja

Ky është një qiell i favorshëm për çështjet e punës: mundësitë për sukses nuk mungojnë, falë ndikimit pozitiv të Jupiterit. Dua t’i inkurajoj të gjithë ata që kanë një kontratë në skadim të veprojnë, sepse pjesa e parë e vitit është më e favorshme se e dyta; deri në qershor duhet të përcaktohen etapat dhe projektet e ardhshme. Kujdes: Marsi është në një pozicion nervoz, çka mund të tregojë disa konflikte personale ose nevojën për të zgjidhur probleme të vjetra dhe të kapërcyer sfidat e fundit. Dashuria është interesante vetëm nëse partneri është bashkëpunues dhe nuk krijon pengesa.

Akrepi

Qielli mbetet interesant dhe Hëna është në një pozicion të favorshëm. Pasiguritë lindin nëse ke njerëz të pasinqertë përreth, sidomos në dashuri, ndaj duhet të jesh i kujdesshëm. Akrepi shpesh përballet me një kontradiktë: jep këshilla të vlefshme për të tjerët, por kur vjen puna për të marrë një vendim për veten, shpesh lëviz me instinkt. Forca e Marsit të ndihmon të përballosh përgjegjësitë familjare dhe të kujdesesh për ata që po kalojnë probleme personale, ligjore ose financiare.

Shigjetari

Po hyn në një periudhë rimëkëmbjeje pas një kohe të vështirë; është e rëndësishme të largohesh nga atmosferat e zymta të kohëve të fundit. Nëse ka një shenjë që gjithmonë dëshiron të riluajë kartat e jetës, ai është pikërisht Shigjetari. Megjithatë, ndonjëherë, ata që lindin nën këtë shenjë, të cilët në natyrën e tyre duhet të jenë të guximshëm, plot gjallëri dhe optimizëm, ndihen të rraskapitur. Kur e analizoj këtë gjendje, shpesh vërej se ata jetojnë një jetë monotone, pa ndryshime të mëdha në synimet e tyre. Me Jupiterin në kundërshtim, është koha të vlerësosh projekte të reja për të ardhmen; nga qershori e tutje, shumë situata do të zhbllokohen dhe do të jenë më të lehta për t’u menaxhuar.

Bricjapi

Në këtë periudhë po ndjen tensione të dukshme. Sot, Hëna të ndihmon të kapërcesh disa vështirësi, por jo të gjitha. Nëse në vendin e punës ka diskutime ose madje edhe konflikte, ose nëse në shtëpi mendon se është më mirë të mos flasësh për të shmangur polemikat, atëherë gjithçka bëhet më e vështirë për t’u menaxhuar. Çiftet e reja duhet të përmirësojnë situatën e tyre financiare për të shmangur shqetësimet e mëvonshme. Megjithatë, projektet e mëdha janë të favorizuara dhe ata që kanë një pozicion të rëndësishëm apo menaxherial do të duhet të marrin vendime drastike, edhe nëse kjo do të thotë të heqin dorë nga disa angazhime ose lidhje jo frytdhënëse deri në mesin e vitit.

Ujori

Iniciativa jote është një armë me dy presa: është e rëndësishme të bësh atë që dëshiron në jetë, por ndonjëherë duhet të ndjekësh edhe rregullat! Nga pikëpamja financiare, ky është një moment që nuk të lejon të bësh shpenzime të mëdha. Disa persona mund të kenë marrë pagesa me vonesë ose nuk kanë marrë ende një konfirmim të rëndësishëm. Ndryshe qëndron situata në dashuri: ata që janë të dashuruar mund të vendosin të ndërmarrin një hap të madh. Dihet që deri në qershor, falë ndikimit pozitiv të Jupiterit, do të ketë më shumë mundësi të hapura. Gjërat bëhen më intriguese për ata që kanë një lidhje të re ose janë në kërkim të dashurisë.

Peshqit

Po përjeton një fazë reflektimi të vlefshme për të ardhmen. Duhet të kuptosh se çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe çfarë dëshiron për muajt në vijim. Nuk do të jetë e vështirë të krijosh strategji të reja! Ndërkohë, prania e fortë e disa planetëve në sektorin e jetës së përditshme do të të ndihmojë të organizosh gjithçka më lehtë. Falë konfirmimeve që ke marrë kohët e fundit, mund të planifikosh hapat e ardhshëm duke filluar nga korriku. Ky qiell parashikon edhe disa përplasje të vogla: nëse ka dikë që është kundër teje, do të duhet të thuash mendimin tënd. Mos u shqetëso, pasi në fund, do të jesh ti ai që do të drejtojë situatën sipas dëshirës. /noa.al