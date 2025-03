Horoskopi ditor i Susan Miller, e mërkurë 12 Mars 2025 për të 12 shenjat e zodiakut

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e sotme, e Mërkurë 12 Mars 2025.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Imagjinata juaj ka gjasa të aktivizohet në maksimum gjatë ditëve në vijim, pasi Dielli drejton reflektorin e tij të lavdishëm mbi Saturnin, sferën e punës së palodhur dhe përkushtimit. Nëse keni një projekt krijues mbi të cilin dëshironi të përparoni, tani është rasti juaj të rezervoni kohë shtesë për t’u përqendruar në të. Do të habiteni nga sa shumë mund të arrini me vetëm një ose dy orë shtesë të përkushtuara ndaj përpjekjes suaj. Për më tepër, ka shumë gjasa që do të mbërrini në disa ide të reja që mund t’i zbatoni për projektin tuaj.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Ju keni një mundësi të shkëlqyer për të propozuar një ose dy ide të reja në një organizatë sociale ku bëni pjesë, apo madje që e drejtoni, pasi Saturni po përthith energjinë e artë të Diellit. Edhe më mirë, ky do të ishte një rast i mrekullueshëm për të marrë një rol drejtues në zhvillimin dhe zbatimin e një projekti apo procedure të re brenda një shoqate, si një klub kopshtarie apo një grup ekologjik. Shumë pozitivitet do të vijojë nga ky event astrologjik i lavdishëm, ndaj përgatitni planet tuaja për sukses.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Rruga juaj profesionale ka gjasa të vihet në qendër të vëmendjes tani—Dielli po ngroh Saturnin ambicioz në sektorin tuaj prestigjioz të karrierës, duke ju ofruar një mundësi të shkëlqyer për t’u përqendruar intensivisht në punën tuaj. Pyesni veten nëse jeni në rrugën e duhur për të arritur objektivat tuaja afatgjata. Nëse e kuptoni se jeni, atëherë vazhdoni kursin drejt suksesit, por nëse e gjeni veten të paqartë, ky është momenti ideal për reflektim dhe kritikë konstruktive. Saturni mund t’ju ndihmojë të krijoni një plan të zgjuar për të arritur synimet tuaja.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Ky do të ishte një rast spektakolar për të eksploruar thellë kulturën e një vendi tjetër, ndaj shkoni në bibliotekën tuaj lokale për të lexuar mbi traditat unike, kuzhinën, modën dhe politikën e një rajoni që ju intereson. Nëse pas kërkimeve tuaja ende dëshironi të mësoni më shumë, planifikoni një udhëtim në këtë vend për të përjetuar mënyrën e jetesës atje nga afër. Dielli po shkëlqen mbi Saturnin, mësuesin, kështu që ka shumë mundësi të mësoni shumë për këtë tokë të huaj, dhe udhëtimi juaj do të jetë njëkohësisht edukativ dhe i këndshëm.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Mund të shihni përfitime afatgjata nga aksionet dhe investimet tuaja, por për momentin është e rëndësishme të tregoheni të kujdesshëm dhe të disiplinuar me financat tuaja. Dielli bujar po përqafon Saturnin e korporatave në shtëpinë tuaj të parave të përbashkëta. Saturni pëlqen të luajë në tregjet financiare sipas rregullave dhe do të preferonte që të vepronit në mënyrë konservatore, kështu që shmangni blerjet që janë tepër të pazakonta ose unike, pasi mund të mos ju sjellin përfitimin më të mirë. Nëse keni ndonjë dyshim, mos hezitoni të kontaktoni këshilltarin tuaj financiar për udhëzime.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Nuk do të kishte kohë më të përshtatshme për një martesë sesa tani, ndaj nëse e dashuroni partnerin tuaj, ky është një moment pesë-yjor për t’i propozuar. Meqenëse Dielli i ngrohtë po ndan dritën e tij të ndritshme me Saturnin, planetin e qëndrueshmërisë, martesa juaj ka shumë gjasa të jetë jetëgjatë dhe vërtet e bukur. Nëse jeni tashmë të martuar, mund të përfitoni nga kjo energji planetare duke rinovuar betimet tuaja. Pavarësisht nga statusi juaj në marrëdhënie, dashuria dhe stabiliteti do të jenë të pranishme në partneritetin tuaj.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Ju duhet të ndjeni një rritje të madhe të energjisë tani, kështu që nëse keni mbetur prapa me punët në zyrë apo detyrat në shtëpi, mos u shqetësoni—ndihma është rrugës. Ky fuqizim vjen nga Saturni, planeti i vendosmërisë dhe produktivitetit, pasi Dielli po i jep energjinë e tij. Asnjë detyrë shtëpiake apo angazhim nuk mund t’ju ngadalësojë për një kohë të gjatë falë ndikimit të kësaj lidhjeje qiellore, por kini kujdes të mos e teproni, sepse mund të përfundoni duke u lodhur më shumë sesa duhet.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Mund të jeni në kërkim të dikujt të veçantë për momentin, dhe me Diellin që hedh dritën e tij mbi Saturnin e përgjegjshëm, një partneritet formal dhe i qëndrueshëm ka gjasa t’ju sjellë lumturinë më të madhe. Kërkoni një partner me të cilin mund të ndërtoni një jetë të stabilizuar. Nëse jeni tashmë në një lidhje, ky do të ishte një rast i shkëlqyer për të biseduar me të dashurin tuaj mbi mënyrat për të forcuar dashurinë që ndani. Një diskutim i tillë mund të rrisë besimin mes jush dhe të krijojë një lidhje edhe më të lumtur dhe të shëndetshme.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Nëse po mendoni të rinovoni shtëpinë tuaj, ky do të ishte një moment i shkëlqyer për të punësuar një kontraktor që të hartojë planin e shtëpisë suaj të ëndrrave. Shpjegojini këtij eksperti saktësisht se si dëshironi të duket ambienti juaj dhe jini të qartë për llojin e dyshemesë, letrave të murit, dollapëve të kuzhinës dhe të gjitha detajet e tjera që keni në mendje. Gjithashtu, sigurohuni që të përfshini familjen tuaj në këtë diskutim, pasi ata mund të kenë disa ide të shkëlqyera. Dielli dhe Saturni po bashkëpunojnë për t’ju ndihmuar të krijoni një shtëpi të përkryer.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Duhet të jeni në gjendje të shpreheni në mënyrë të tillë që një gamë e gjerë njerëzish t’ju kuptojnë, pasi Saturni gjithëpërfshirës po kalon në shtëpinë tuaj të gjuhës dhe Dielli po e fuqizon këtë efekt dhjetëfish. Përfitoni nga ky stil i fuqishëm komunikimi duke punuar në një projekt të shkruar, si një autobiografi ose një detyrë kërkimore mbi një temë që ju pëlqen. Ka shumë gjasa të bëni përparim të madh në çdo përpjekje që nisni tani falë nivelit të lartë të produktivitetit që ofron Saturni.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Mund të ndjeni një prirje për të marrë më shumë punë tani për të shtuar të ardhurat tuaja, pasi Saturni punëtor po vallëzon nën rrezet e arta të Diellit. Nëse vendosni të punoni orë shtesë në zyrë, jini të kujdesshëm kur e bëni këtë. Përndryshe, mund të përfundoni duke e tepruar, pasi Saturni është i njohur për tendencën e tij për të mbingarkuar ndjekësit e tij. Nëse ndiheni të lodhur, bisedoni me shefin tuaj për të krijuar një orar më të balancuar. Shëndeti duhet të jetë prioriteti juaj i parë.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Stabiliteti mund të jetë qëllimi më i rëndësishëm për ju në këtë moment. Ndërsa Dielli takohet me Saturnin e qëndrueshëm në shenjën e ndryshueshme të Peshqve, do të ishte e dobishme të gjeni një pikëmbështetje të sigurt që t’ju ndihmojë të qëndroni të qëndrueshëm. Për të pasur një kuptim më të qartë të drejtimit tuaj, krijoni një listë me objektivat për pjesën e mbetur të vitit—pasi t’i keni shkruar qëllimet tuaja, mund të përcaktoni rrugën më të mirë për t’i arritur ato. Saturni do të shërbejë si udhërrëfyesi juaj dhe do t’ju ndihmojë të gjeni një rrugë të pandryshueshme përpara. /noa.al