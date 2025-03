Horoskopi ditor i Paolo Fox për sot, e martë 11 Mars 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike e ditës së sotme, e martë 11 mars 2025 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Kënaqësia për risitë dhe zbulimet është esenca e jetës suaj. Disa mund të pyesin veten pse ndjeni nevojën për të ndryshuar rol, mision apo projekt, edhe duke lënë të sigurtën për të pasigurtën. Por e vërteta është se për Dashin, sfida dhe rreziku janë pjesë e natyrës së tij. Ka projekte të reja për t’u eksploruar, veçanërisht për të rinjtë që po reflektojnë mbi rrugën e tyre të studimit ose karrierës. Në dashuri nuk pranoni shpërqendrime—jeni ju që vendosni rregullat e lojës. Kini kujdes me Peshoren dhe Gaforren. Do të ndihmoni një person të shenjës së Demit për të zgjidhur një çështje financiare.

Demi

Kjo javë ka nisur mjaft mirë, me projekte të rëndësishme dhe zgjidhje për ata që po ndryshojnë pozicion pune apo po bëjnë investime. Situata e tensionuar që dominonte gjatë gjithë vitit 2024 po i afrohet fundit… dhe rezultatet nuk do të mungojnë. Disa çështje praktike apo ligjore mund të kenë vonuar një vendim të rëndësishëm, por tani gjithçka po lëviz në drejtimin e duhur. Dashuria rikthehet në qendër të vëmendjes, dhe brenda pak muajsh, me hyrjen e Venusit në shenjën tuaj, do të keni një periudhë shumë të favorshme për marrëdhëniet romantike. Për ata që mund të përballojnë, ka investime të rëndësishme në horizont.

Binjakët

Keni një dëshirë të madhe për t’u afirmuar dhe për t’u vënë në provë në mjedise të reja. Venusi dhe Jupiteri janë ende në pozicion të favorshëm për ju, duke sjellë mundësi dhe fat. Pavarësisht momenteve të tensionit, këto situata ju ndihmojnë të largoni gjërat e panevojshme nga jeta juaj dhe të përqendroheni në atë që ka vërtet vlerë. Disa ndryshime tashmë kanë ndodhur në përditshmërinë tuaj, dhe nga kjo riorganizim do të përfitoni shumë në të ardhmen. Brenda pak muajsh do të vijnë konfirmime të rëndësishme, sepse Saturni nuk do të jetë më në kundërshtim me ju, duke hapur rrugën për inovacione të reja.

Gaforrja

Puna kërkon përkushtim, dhe është koha të angazhoheni më shumë për të arritur suksesin që dëshironi. Potenciali juaj krijues është i madh, dhe tani është momenti i duhur për ta shfrytëzuar në maksimum. Nga ana tjetër, në dashuri mund të ketë ende disa pasiguri për të kapërcyer. Disa çifte po përballen me tensione të forta, prandaj është e rëndësishme të tregoheni të kujdesshëm dhe të mençur në menaxhimin e marrëdhënies. Megjithatë, ata që janë të dashuruar vërtet mund të fillojnë të planifikojnë të ardhmen—qoftë për një martesë, bashkëjetesë apo fëmijë. Kjo është vetëm një periudhë e pasigurt që do të kalojë me vizion të qartë dhe durim. Ndryshime të rëndësishme janë në horizont për profesionistët e lirë dhe ata që kërkojnë të zgjerojnë horizontet e tyre.

Luani

Ky është një moment force për shenjën e Luanit. Suksesi nuk do të mungojë nëse veprimet tuaja janë të drejtuara dhe të sakta. Gjendja juaj fizike dhe mendore është shumë e mirë në këtë periudhë të vitit. Ata që kanë mbyllur një angazhim në të kaluarën ose janë në kërkim të stabilitetit mund të gjejnë mundësi të reja. Organizoni diçka të bukur për fundjavën, pasi aktivitetet shoqërore mund të jenë argëtuese dhe t’ju ndihmojnë të largoni stresin. Në dashuri, vetëm ndjenjat e vërteta janë të pranueshme në këtë periudhë. Nëse keni mbyllur një lidhje së fundmi, ka qenë sepse nuk e ndjenit më si tuajën. Tani mund të ecni përpara dhe madje të shihni sesi një ish nuk po ia del aq mirë pa ju—nuk është shumë etike, por ndonjëherë është e këndshme të merrni një kënaqësi të vogël.

Virgjëresha

Kohët e fundit, po e keni më të vështirë të filtroni emocionet vetëm me logjikë. Jo gjithmonë mund të dilni nga situatat e ndërlikuara thjesht duke menduar ftohtë, veçanërisht kur po prisni vendime të rëndësishme nga të tjerët. Shumë Virgjëresha ndihen sikur po kalojnë një periudhë ristrukturimi personal që nga viti i kaluar. Marsi po ju bën më të guximshëm dhe të gatshëm për aventura të reja, më shumë sesa në të kaluarën. Dëshira për të bërë diçka të veçantë dhe të pazakontë po rritet dhe nuk mund të shtypet më. Një rikuperim psikofizik është në horizont dhe ju nevojitet për të parë të ardhmen me më shumë kurajë dhe optimizëm.

Peshorja

Kini kujdes ndaj miqësive që mund të jenë të bezdisshme ose problematike. Planetët në kundërshtim tregojnë se nuk do të jetë e lehtë të shkoni mirë me të gjithë. Mos i neglizhoni marrëdhëniet personale dhe jetën familjare, por njëkohësisht, kërkoni hapësirën dhe dashurinë që meritoni. Deri tani, gjithmonë ju keni dhënë shumë, por tani ndjeni nevojën të merrni mbështetje në këmbim. Në punë, situata po fillon të stabilizohet, dhe së shpejti do të ketë diskutime mbi rritjen e një page ose rinovimin e një kontrate. Nëse ndjeni rritje të tensionit, është sepse e dini që duhet të menaxhoni një situatë të ndërlikuar ose të sqaroni disa çështje financiare. Meqenëse Mërkuri është në kundërshtim, kini kujdes me shpenzimet.

Akrepi

Po hyni në një periudhë me projekte të rëndësishme dhe më shumë mundësi për të spikatur. Nëse keni përgatitur një ide ose një plan gjatë muajve të fundit, tani është momenti i duhur për ta bërë realitet. Qielli i sotëm flet për çlirim dhe shanse që duhet t’i shfrytëzoni. Edhe suksese të vogla do t’ju japin një shtysë të madhe në marrëdhëniet profesionale dhe personale. Venusi ka filluar një tranzit neutral, ndaj mos u fiksoni pas historive të pamundura ose pas njerëzve që nuk po ju sjellin asnjë përfitim. Ka të ngjarë të keni investuar kohë dhe energji tek dikush që tani, me ose pa dashje, po ju krijon probleme. Është koha të vendosni kufij dhe, në disa raste, të mbroni veten.

Shigjetari

E kam përmendur disa herë që po kaloni një periudhë të lodhshme. Gjithçka që po bëni mund t’ju kënaqë për momentin, por nuk do të jetë e mjaftueshme në planin afatgjatë. Keni ende nevojë të rimëkëmbeni nga një situatë sfiduese. Ata që kanë filluar një punë të re duhet të kenë durim dhe t’i japin kohë gjërave. Edhe ata me një punë të qëndrueshme ndihen sikur meritojnë më shumë. Për momentin, nuk flitet për rritje page apo avancime, madje mund të ndiheni në dilemë nëse duhet të vazhdoni apo të kërkoni diçka tjetër. Kini kujdes që të mos rrezikoni shumë, pasi kjo nuk është koha për të marrë vendime impulsive. Nga maji deri në qershor do të jetë e nevojshme të ridiskutoni një kontratë, dhe në fund, do të arrini të dilni të fituar.

Bricjapi

A keni lënë dashurinë pas dore kohët e fundit? Në një marrëdhënie, faji zakonisht ndahet në mënyrë të barabartë. Por, siç kam përmendur disa herë, për ju është bërë më e vështirë të përqendroheni në dashuri. Për momentin, ata që janë beqarë nuk janë të prirur të kërkojnë një lidhje serioze, por ndoshta janë të hapur për diçka të përkohshme. Pjesa e parë e marsit sjell disa sfida në punë, ndonjëherë ndjeni dëshirën për t’u larguar dhe për t’i lënë të tjerët të kuptojnë sa e rëndësishme është prania juaj. Megjithatë, ndjenja e fortë e detyrës ju mban gjithmonë të fokusuar. Keni një projekt inovativ në mendje, por për momentin jeni në fazën e analizës—nga mesi i vitit do të vijë koha për veprim.

Ujori

Yjet janë të favorshëm për të dashuruarit, dhe është një moment i mirë për të nisur nga e para, edhe nëse keni kaluar periudha të vështira emocionale. Ata që duan të martohen ose të kenë fëmijë do të kenë sukses brenda pak muajsh, për sa kohë nuk ka pengesa fizike apo të tjera. Kjo është një periudhë e favorshme për çiftet afatgjata që ende nuk kanë humbur pasionin dhe dëshirën për të qëndruar bashkë. Saturni ju tregon se nuk është kurrë vonë për të gjetur një marrëveshje, edhe nëse ekzistojnë dallime të thella në mendime. Gjëja më e rëndësishme është të keni guxim dhe zgjuarsi për të fituar betejat tuaja. Një kontratë e re ose një marrëveshje e rëndësishme mund të vijë gjatë verës.

Peshqit

Në shenjën tuaj, shqetësimet emocionale janë gjithmonë të pranishme, dhe ndjenjat ndryshojnë nga dita në ditë. Por po lëvizni drejt një periudhe më të qëndrueshme dhe pozitive. Gjithçka që keni bërë muajt e fundit ka qenë një përgatitje për një rilindje të madhe që do të vijë nga qershori. Mund të keni hasur njerëz ose mundësi të reja që do të ndihmojnë në rritjen tuaj, dhe madje ata që kanë bërë një pauzë të përkohshme nuk kanë gabuar—duke reflektuar me qetësi, do të arrijnë në përfundime të rëndësishme. Profesionet e pavarura janë veçanërisht të favorizuara nga ky ndikim planetar, dhe tashmë mund të shihni disa përmirësime. Përfitoni nga ky moment krijues, sepse forca dhe vendosmëria nuk do t’ju mungojnë. /noa.al