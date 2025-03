Horoskopi ditor i Susan Miller, e martë 11 Mars 2025 për të 12 shenjat e zodiakut

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e sotme, e Martë, 11 Mars 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ju—jo vetëm që Mërkuri dhe Venusi janë në harmoni të përsosur në shenjën tuaj, por kjo energji planetare do të bëhet edhe më e fuqishme gjatë eklipsit diellor të Hënës së re në Dash më 29 Mars. Me këtë ndikim të favorshëm qiellor, ju mund të jeni shumë ndikues për momentin, dhe mënyra se si shpreheni, veçanërisht me një partner, mund të ketë pasoja të rëndësishme në jetën tuaj. Lejoni veten të ndiheni më të hapur dhe lejojini të tjerët të shohin anën tuaj më të butë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ju mund të jeni fshehurazi të interesuar për dikë të veçantë, por mund të ndiheni të pasigurt për ndjenjat tuaja ose të pyesni veten nëse duhet t’i shprehni ato. Nga ana tjetër, nëse keni qenë në një lidhje të fshehtë, mund të vendosni që kjo nuk është dita e duhur për ta bërë publike. Po ashtu, ka mundësi që të ndjeni nevojën për të bërë diçka ndryshe në përditshmërinë tuaj—një shkëputje nga rutina mund t’ju ndihmojë të rifreskoni energjitë dhe të ndiheni më të çliruar.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Një mik i veçantë ose një grup miqsh mund të jetë në mendjen tuaj tani, veçanërisht nëse ka kaluar shumë kohë pa i parë. Për fat të mirë, kjo është një ditë e mrekullueshme për të organizuar një takim ose për të bërë plane për t’u parë së shpejti, pasi energjia planetare e sotme favorizon ribashkimin me ata që i mbani pranë zemrës. Nëse nuk mund të takoheni personalisht, një telefonatë e gjatë dhe e gëzueshme mund të jetë mënyra perfekte për të rifreskuar lidhjet tuaja.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Mund të ndodhë që të udhëtoni për punë sot, dhe nëse shkoni në selinë e kompanisë tuaj, vizita juaj do të jetë shumë produktive. Me Venusin dhe Mërkurin që po bashkëpunojnë në mënyrë të shkëlqyer për karrierën tuaj, ju mund të merrni një ofertë për një pozicion të ri brenda organizatës. Gjithashtu, mund të fitoni aftësi të reja, pasi Mërkuri në këtë pjesë të horoskopit shpesh sjell mundësi për të mësuar diçka të re. Në fund, ka shumë gjasa që do të jeni të kënaqur me rezultatet, nëse vendosni të pranoni ndonjë mundësi që ju paraqitet.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Keni mundësinë të diskutoni ose të bëni plane për suksesin tuaj afatgjatë. Mund të mendoni për rikthimin në universitet për të fituar një diplomë të avancuar ose për të ndjekur një certifikim specifik që do t’ju hapë dyert për role më të mira dhe më të paguara në industrinë tuaj. Rruga që do të zgjidhni do të kërkojë përkushtim dhe mësim të vazhdueshëm, dhe ndonëse mund të ndryshoni mendje disa herë përpara se të vendosni, rezultatet do të jenë premtuese.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Kjo mund të jetë një periudhë reflektimi për ju, dhe tema kryesore në mendjen tuaj mund të jetë dashuria. Pyesni veten çfarë do të thotë dashuria për ju—si dëshironi ta shprehni këtë ndjenjë të thellë kur e ndjeni, dhe si dëshironi ta merrni që një marrëdhënie të ndihet e pastër dhe e bukur? Përgjigjet tuaja do t’ju ndihmojnë të kuptoni më mirë veten dhe atë që prisni nga të tjerët. Me këtë nivel të ri të vetëdijes, ka shumë gjasa që do të jeni më të lirë për të komunikuar dashurinë tuaj.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Marrëdhëniet tuaja mund të pësojnë zhvillime të jashtëzakonshme tani. Me Mërkurin dhe Venusin që takohen në sektorin tuaj të partneriteteve, mund të rishikoni emocionet tuaja—ose ju ose një partner i qëndrueshëm mund të ndani diçka krejtësisht të re. Disa nga këto ndryshime mund të jenë sfiduese për t’u naviguar, dhe nëse nuk jeni mësuar të shprehni ndjenjat tuaja, gjetja e fjalëve të duhura mund të jetë e vështirë. Megjithatë, pamja e përgjithshme e dashurisë duket premtuese, ndaj hapni zemrën dhe besoni se gjithçka do të shkojë për së mbari në planin afatgjatë.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Si një Akrep, mendimet dhe emocionet tuaja shpesh janë të thella, dhe gjithmonë kërkoni një ndjenjë më të madhe kënaqësie. Ju dëshironi të bëheni versioni më i mirë i vetes dhe të arrini gjithçka që jeta ka për t’ju ofruar. Megjithatë, për momentin mund të ndjeni nevojën për të bërë një hap pas, për të marrë një pushim të vogël dhe për të shijuar arritjet që keni bërë deri më tani, përfshirë ato në lidhje me shëndetin tuaj. Jepini vetes mundësinë për të festuar fitoret tuaja tani.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Ka shumë mundësi që do t’ju pëlqejë ajo që po ndodh tani—ndoshta edhe në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Mërkuri dhe Venusi janë bashkuar në qiell, dhe romanca duket se është pjesë e planit kozmik. Merrni iniciativën dhe shprehni ndjenjat tuaja ndaj personit që adhuroni, ose bëhuni të disponueshëm për dikë të veçantë që dëshiron t’ju tregojë sa shumë ju vlerëson. Si një Shigjetar, ju jeni shenja më aventuriere e zodiakut, kështu që gjithçka duhet të jetë mjaft e lehtë dhe e këndshme për ju.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Vendimet e shpejta për të ardhmen tuaj financiare mund të jenë në qendër të vëmendjes suaj tani, dhe zgjedhjet që bëni mund të sjellin rezultate pozitive tani dhe për vitet që vijnë, veçanërisht nëse jeni të gatshëm të bëni disa rregullime në planin tuaj të përgjithshëm të suksesit. Do të ishte një ide e zgjuar të konsultoheni me një këshilltar financiar, dhe nëse po mendoni nëse duhet të merrni me qira për një kohë të gjatë apo të blini shtëpinë tuaj, sigurohuni ta diskutoni këtë me një profesionist, pasi yjet po vënë theksin te situata juaj e jetesës.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Ju ndiheni mjaft optimistë tani. Me Mërkurin dhe Venusin që takohen me gëzim në sektorin tuaj të komunikimit, mund të jeni të etur për të mësuar, lexuar ose shkruar, dhe kjo do të ndihet vërtet e mrekullueshme. Bisedat me të tjerët do të jenë argëtuese dhe të rrjedhshme, dhe mos u çudisni nëse i shprehni ndjenjat tuaja hapur dhe sinqerisht. Për më tepër, fjalët tuaja do të jenë aq elokuente, empatike dhe tërheqëse, saqë audienca juaj do t’i pranojë me entuziazëm mesazhet tuaja.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo do të ishte një ditë e favorshme për të trajtuar çështjet tuaja financiare urgjente. Edhe pse krijimi i një plani të qartë dhe të besueshëm mund të duket i lehtë, ndonjëherë mund të jetë një proces sfidues. Nëse keni nevojë për ndihmë, mos hezitoni të kërkoni një këshilltar financiar që mund t’ju ndihmojë të ndërtoni një strategji të suksesshme. Gjithashtu, merrni pak kohë për të reflektuar mbi atë që është më e rëndësishme për ju—ajo për të cilën shpenzoni paratë shpesh reflekton atë që e konsideroni me vlerë dhe kuptimplotë në jetën tuaj. /noa.al