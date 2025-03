Horoskopi javor i Paolo Fox për 10 deri 16 Mars 2025

Lexoni horoskopin javor nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike për javën e re nga sot e hënë 10 deri më 16 mars për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

⭐ Dashuria: Është e rëndësishme të gjesh sërish dëshirën për të qenë mes njerëzve. Më në fund ndihesh i lirë nga situata që mund të të bënin keq. Venusi është në një pozicion të favorshëm, një lajm i mirë për beqarët e shenjës. Kjo është një periudhë e mirë për takime të reja, argëtim dhe çlodhje. Falë kombinimeve pozitive, mund të arrish shumë në aspektin sentimental. Largohu nga njerëzit që po përpiqen të ndalojnë evolucionin tënd emocional, sepse e kaluara peshon ende. Shumë gjëra kanë ndryshuar rrënjësisht muajt e fundit. Nëse je në një lidhje afatgjatë, mund të jesh i shqetësuar për shëndetin ose humorin e partnerit.

⭐ Puna: Profesioni po të tërheq shumë në këtë periudhë dhe je i gatshëm të eksplorosh rrugë të reja, madje edhe në qytete të tjera nëse është e nevojshme. Përgjegjësitë e reja mund të shkaktojnë ankth, por është e rëndësishme të kërkosh ndihmën e njerëzve të duhur. Mund të ketë ndryshime të papritura në punë ose largime të paqëllimshme. Një fazë e re, pozitive, është në prag. Do të kesh mundësi të shkëputesh nga marrëdhëniet që nuk vlejnë më dhe të ristrukturosh bashkëpunimet me furnitorë, klientë apo agjentë. Gjithashtu, do të jetë koha për të rishikuar financat. Kujdes të hënën dhe të martën, kur mund të ndihesh shumë nervoz – mos merr vendime të nxituara!

⭐ Shëndeti: Niveli i stresit do të jetë i lartë, por po rikuperon shumë krahasuar me fillimin e vitit. Është e rëndësishme të bësh më shumë aktivitet fizik, sepse tensioni ka qenë i madh kohët e fundit. Sporti ose aktivitetet që të ndihmojnë të shkarkosh energjinë do të ishin shumë të dobishme.

Demi

⭐ Dashuria: Familjet që kanë pasur angazhime të mëdha ekonomike ose probleme me fëmijët më në fund do të ndiejnë një lehtësim. Kjo javë do të jetë më e qetë dhe më e menaxhueshme. Edhe shqetësimet e vogla që mund të shfaqen tani janë kalimtare dhe nuk ka nevojë për alarm. Megjithatë, duhet të tregohesh më pak kokëfortë, veçanërisht në marrëdhëniet me Peshoren dhe Gaforren – këto shenja kërkojnë më shumë durim nga ana jote.

⭐ Puna: Disa ngjarje po fillojnë të zhvillohen dhe brenda disa javësh mund të sjellin ndryshime të rëndësishme në jetën tënde profesionale. Në përgjithësi, krahasuar me vitin e kaluar, ke më shumë dëshirë për të rregulluar disa çështje të pazgjidhura. E hëna mund të ketë qenë një ditë e vështirë, ku mund të të jetë dashur të mbash një qëndrim të fortë për të mbrojtur pozicionin tënd. Është e mundur që ende të kesh konflikte të hapura me disa bashkëpunëtorë ose partnerë në biznes.

⭐ Shëndeti: Duhet të mbash një qasje pozitive dhe optimiste, pasi kjo do të të ndihmojë të ndihesh më mirë. Nëse ndihesh i stresuar, merr kohë për të pushuar dhe organizo diçka relaksuese për mbrëmjet e tua. Një çaj bimor mund të ndihmojë për të qetësuar mendjen dhe trupin.

Binjakët

⭐ Dashuria: Në disa ditë të javës, mund të ndjesh një tërheqje të fortë ndaj një personi që është i vështirë për t’u arritur. Kjo është diçka tipike për ty, pasi je i njohur për dëshirën tënde për sfida emocionale. Mos lejo që kjo të të ndalojë nga takimet e reja – është një periudhë e mirë për të njohur njerëz të rinj dhe për të dalë më shumë. Me Venerën në një pozicion të favorshëm, mund të presësh konfirmime në jetën sentimentale. Për beqarët, ky është një moment shumë i rëndësishëm për të krijuar lidhje të reja.

⭐ Puna: Kjo javë është e qëndrueshme dhe mjaft interesante në aspektin profesional. Mund të ketë zhvillime të reja në kontrata dhe marrëveshje. Mos kërko gjëra të pamundura, pasi është e rëndësishme të jesh realist me pritshmëritë e tua. Me ndikimin e Jupiterit, mund të planifikosh projekte të mëdha. Ata që punojnë në fusha kreative ose që mbështeten tek intuita e tyre do të ndihen shumë të frymëzuar në këtë periudhë.

⭐ Shëndeti: Ditë pas dite do të ndjesh një rritje të ndjeshme të energjisë dhe do të lësh pas problemet e muajit të kaluar. Nëse ke pasur shqetësime shëndetësore në fund të shkurtit, tani është koha për të rikuperuar. Ditët nga 26 deri më 28 shkurt mund të kenë qenë veçanërisht të vështira për ty, por tani po i lë pas.

Gaforrja

⭐ Dashuria: Nëse një histori nuk ka më kuptim dhe nuk është e rikuperueshme, është më mirë ta lësh pas dhe të fokusohesh tek e ardhmja. Venusi në një pozicion jo të favorshëm mund të sjellë disa dyshime ose ndoshta një distancë emocionale që duhet të kapërcehet. Ke nevojë për më shumë qartësi dhe durim, pasi keqkuptimet e së kaluarës që nuk janë sqaruar ende mund të gjejnë një zgjidhje më vonë këtë muaj. Për momentin, më mirë të ecësh me ritëm të kujdesshëm dhe të mos bësh hapa të nxituar.

⭐ Puna: Këmbëngulja dhe durimi yt do të shpërblehen. Pas një periudhe të gjatë mësimi, eksperience ose përpjekjesh, shumë shpejt do të marrësh konfirmime dhe kënaqësi të rëndësishme. Me Jupiterin që do të hyjë në shenjën tënde pas disa muajsh, do të hapen shumë mundësi të mira për ty. Gjithashtu, nëse ke nevojë për mbështetje apo ndihmë për një projekt, tani është momenti i duhur për të kërkuar mbështetje nga njerëz me ndikim. Mos ki frikë të kërkosh atë që të takon.

⭐ Shëndeti: Kujdes që të mos e sforcosh shumë veten, veçanërisht në ditët kur Hëna nuk është në favorin tënd, si e shtuna dhe e diela, kur mund të ndihesh më i lodhur ose më i stresuar. Nëse në shtëpi ka tensione, përpiqu të shmangësh përplasjet dhe të gjesh mënyra për të ruajtur qetësinë.

Luani

⭐ Dashuria: Kjo është një javë e rëndësishme për vendime sentimentale. Ata që janë tashmë në një marrëdhënie serioze mund të mendojnë për hapa të mëdhenj, si krijimi i një familjeje. Natyrisht, gjithçka varet nga mosha dhe rrethanat personale, por yjet tregojnë mundësi të forta për dashuri të qëndrueshme. Për disa, madje mund të ndodhë që një dashuri e vjetër të rikthehet në skenë. Në përgjithësi, ke dritë jeshile për të marrë iniciativën në dashuri. E hëna dhe e marta do të jenë veçanërisht pozitive falë Hënës në shenjën tënde.

⭐ Puna: Perspektivat në karrierë janë të mira gjatë kësaj periudhe. Disa ditë, sidomos në fillim të javës, mund të jenë shumë premtuese dhe mund të të ndihmojnë të bësh një hap të madh përpara. Për shumë Luanë, mund të vijë një mundësi për të realizuar një projekt të ëndrrave ose për të filluar një rrugë të re në jetë. Disa madje mund të festojnë një sukses të madh profesional para muajit maj.

⭐ Shëndeti: Mërkuri favorizon udhëtimet, veçanërisht ato që lidhen me punën ose familjen. Gjithashtu, është e rëndësishme të pushosh sa më shumë, sepse angazhimet mendore do të jenë të shumta. Fundjava do të të ndihmojë të rimarrësh energjitë.

Virgjëresha

⭐ Dashuria: Po hyn në një fazë më të fuqishme emocionalisht, duke lënë pas stagnimin që kishe ndjerë në fund të janarit. Hëna do të jetë në shenjën tënde në mes të javës, sidomos më 12 dhe 13 mars, ndaj këto janë ditët e duhura për të zgjidhur çështje të ndërlikuara ose për të diskutuar tema të rëndësishme me partnerin. Mos nënvlerëso takimet e reja ose mundësitë për lidhje të reja – është thelbësore të lësh pas dyshimet dhe të mos lejojsh frikën të të pengojë.

⭐ Puna: Po punon intensivisht për një projekt, por tensionet e javëve të fundit nuk do të largohen brenda natës. Mund të përpiqesh të ruash një lloj qëndrimi të fortë dhe rezistent, por është e rëndësishme të mos e teprosh me kërkesat e tua. Mund të kesh qenë vetë ti ai që ke vendosur të ndryshosh diçka që nga viti i kaluar, dhe ky ndryshim tani po sjell një ristrukturim të plotë të jetës tënde, madje edhe të stilit tënd të jetesës. Vendime të rëndësishme profesionale pritet të vijnë, veçanërisht për ata që punojnë në kompani ose që kanë bizneset e tyre. Për ata që ende nuk kanë një punë të qëndrueshme, prilli mund të sjellë më shumë mundësi.

⭐ Shëndeti: Nuk është koha e duhur për të provuar trajtime apo kura eksperimentale. Ke kaluar një periudhë të ngarkuar psikologjikisht dhe nuk është e mençur të ushtrosh trysni të mëtejshme mbi trupin tënd. Përpiqu të relaksohesh dhe të shmangësh stresin e tepërt.

Peshorja

⭐ Dashuria: Çiftet që planifikojnë martesën mund të përballen me disa shqetësime financiare, por këto tensione do të kapërcehen brenda pak muajsh. Për lidhjet afatgjata, problemi kryesor mund të jetë mungesa e përqendrimit tek njëri-tjetri, pasi mendja është e shpërndarë në shumë gjëra të tjera. Kjo nuk është një periudhë e lehtë për lidhjet e reja, dhe ata që janë ndarë së fundmi mund të jenë ende të dyshimtë dhe të kujdesshëm ndaj një lidhjeje të re.

⭐ Puna: Nuk është momenti për të humbur kohë. Nëse po planifikon të rikuperosh veten profesionalisht, mos e lër fatin të vendosë për ty. Ke shumë dëshirë për të bërë më shumë dhe për të ecur përpara, veçanërisht nëse ke kaluar një krizë në vitin 2024. Një sukses i parë ka ardhur që në shkurt, dhe tani situata në punë duket më stimuluese se ajo në jetën personale. Kjo është një kohë e mirë për të investuar në karrierën tënde.

⭐ Shëndeti: Megjithëse ka ende disa tensione të vogla, forca nuk të mungon. Në fund të javës do të ndjesh një rritje të energjisë. Krahasuar me janarin, gjërat po shkojnë më mirë, ndaj fokusohu te përmirësimi i gjendjes tënde emocionale dhe fizike.

Akrepi

⭐ Dashuria: Kjo javë sjell mundësi të reja në dashuri. Edhe çiftet që kanë kohë së bashku mund të fillojnë të mendojnë për zgjerimin e familjes. Për çiftet afatgjata, ka ende disa çështje praktike dhe financiare që duhen sqaruar. Megjithatë, të hënën dhe të martën mund të lindin disa debate, të cilat do të ishte më mirë t’i shmangje që në fillim për të mos i lënë të përshkallëzohen.

⭐ Puna: Fusha profesionale po bëhet gjithnjë e më premtuese. Me ndikimin pozitiv të Marsit dhe Saturnit, tani është koha për të ndërtuar, jo për të qëndruar në pritje. Kjo javë mund të sjellë mundësi të mëdha për eksperimentime dhe konfirmime në karrierë. Nuk ka më vend për pasivitet – nëse do të arrish diçka, duhet të marrësh iniciativën tani.

⭐ Shëndeti: Pika e vetme e dobët këtë javë është tensioni nervor. Është e rëndësishme të kujdesesh për veten, veçanërisht në fillim të javës, kur planetët do të jenë në një pozicion më pak të favorshëm. Mos e tejlodh veten dhe gjej mënyra për të reduktuar stresin.

Shigjetari

⭐ Dashuria: Nëse je në një marrëdhënie që është në prag të një ndryshimi të madh, këto yje premtuese do të ndihmojnë të arrish një hap përpara. Do të jetë më e lehtë të rikthesh intimitetin dhe dashurinë në çift, si dhe të ndërtosh një marrëdhënie më të thellë dhe më kreative. Venusi është në një pozicion shumë të favorshëm për ty dhe do të të shoqërojë edhe në ditët në vijim. Nëse ke kaluar një periudhë të vështirë në shkurt, tani do të ndjesh më shumë mbështetje dhe mirëkuptim nga të tjerët.

⭐ Puna: Shumë Shigjetarë po kërkojnë zgjidhje dhe konfirmime. Nëse punon në një kompani dhe dëshiron të përparosh, do të duhet të presësh edhe pak për të pasur një qartësi më të madhe. Për momentin, shefat ose drejtuesit mund të mos jenë të hapur për diskutime. Gjithsesi, nuk është faji yt që gjërat po ecin ngadalë – Jupiteri në opozitë të këshillon të qëndrosh i qetë dhe të mos bësh lëvizje të nxituara për një periudhë të shkurtër.

⭐ Shëndeti: Gjithmonë je optimist, por që nga muaji i kaluar, trupi yt ka qenë nën presion. Edhe tani nuk ndihesh plotësisht në formë, ndaj është e rëndësishme të kujdesesh më shumë për veten. Ditët e martë dhe e mërkurë mund të jenë më të lodhshme, ndaj planifiko kohë për pushim dhe kujdes të shtuar.

Bricjapi

⭐ Dashuria: Nëse një histori dashurie ka përfunduar, më mirë mos e kthe në mendje. Bricjapët që kalojnë shumë kohë të vetëm, duke kujtuar të kaluarën, duhet të ndryshojnë qasjen e tyre. Nëse dëshiron dashuri, duhet të marrësh iniciativën dhe të mos i shmangesh takimeve të reja. Megjithatë, në këtë periudhë fokusi yt kryesor është puna dhe projektet profesionale, duke lënë jetën sentimentale në plan të dytë.

⭐ Puna: Ky nuk është një moment i lehtë për ty profesionalisht. Mund të përballesh me disa pengesa ose shqetësime që të ndalojnë të ecësh përpara ashtu siç do të doje. Nëse ke pasur pritshmëri të mëdha, tani mund të ndihesh i zhgënjyer, pasi rezultatet nuk po vijnë aq shpejt sa dëshiron. Nëse ke një biznes apo punon me partnerë, mund të lindin debate me ata që nuk po përmbushin detyrimet e tyre. Nga mesi i javës do të tregohesh më i ashpër në raport me ata që nuk respektojnë rregullat.

⭐ Shëndeti: Nëse lejon veten të hapet ndaj përvojave të reja dhe dëshiron të argëtohesh, nuk do të mungojnë mundësitë. Megjithatë, duhet të jesh i vetëdijshëm se këto yje të ftojnë më shumë për reflektim mbi të ardhmen sesa për argëtim. Ka disa vonesa në realizimin e planeve të tua, por me durim do të kompensohen.

Ujori

⭐ Dashuria: Gjithçka varet nga gjendja jote emocionale në këtë moment. Venusi është në një pozicion të favorshëm, por herë pas here ke tendencën të humbasësh kontrollin mbi ndjenjat e tua. Ndoshta kjo vjen nga fakti që ke nevojë për emocione dhe stimuj të rinj në dashuri. Të hënën dhe të martën mund të ndihesh i lodhur dhe i irrituar, duke mos pasur durim për debate të kota. Megjithatë, fundjava sjell energji të reja dhe është koha e duhur për të planifikuar diçka të bukur me partnerin ose për të pranuar një ftesë për t’u argëtuar.

⭐ Puna: Për studentët dhe ata që janë të përfshirë në arsim apo trajnim, kjo është një periudhë e rëndësishme. Deri në fund të pranverës mund të arrish rezultate të mëdha ose të bësh hapa përpara në karrierë. Gjithashtu, kjo është një kohë e mirë për të zhvilluar ide të reja ose për të planifikuar investime, veçanërisht në lidhje me shtëpinë ose një biznes të mundshëm. Nëse ke një projekt në mendje, ky është momenti për ta nisur.

⭐ Shëndeti: Stresi është i pashmangshëm, veçanërisht të hënën dhe të martën, kur Hëna nuk është në favorin tënd. Megjithatë, nga e mërkura gjërat do të përmirësohen dhe do të ndihesh më i qetë. Për të përmirësuar gjendjen tënde, planifiko një fundjavë relaksuese ose prano një ftesë që të çon larg rutinës së zakonshme.

Peshqit

⭐ Dashuria: Ata që kanë pasur forcën për të ndryshuar, tani do të kuptojnë se transformimet e bëra kanë qenë për më të mirën, edhe nëse disa prej tyre kanë qenë të dhimbshme. Ky është momenti i duhur për të lënë pas të kaluarën dhe për të nisur një kapitull të ri në jetën dashurore. Ata që janë të hapur për mundësi të reja do të kenë shanse për të krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme. Megjithatë, ditët e 12 dhe 13 marsit mund të sjellin disa keqkuptime me partnerin, ndaj është mirë të tregohesh i kujdesshëm dhe i duruar.

⭐ Puna: Nëse ke marrë një shpërblim ose një njohje në shkurt, mos u shqetëso, pasi yjet tregojnë se do të marrësh edhe më shumë pas mesit të qershorit. Për momentin, je në një fazë ku mund të vendosësh themelet për një sukses të ardhshëm. Nëse ke punuar fort muajt e fundit, do të jesh ti ai që do të vendosë për rrjedhën e gjërave. Ky është një moment i mirë për të përfunduar një projekt të rëndësishëm ose për të eksperimentuar me mundësi të reja. Një projekt i ri mund të të përfshijë shumë shpejt.

⭐ Shëndeti: Nëse ke kaluar një periudhë të vështirë psikologjike ose ke ndjerë lodhje emocionale, tani është koha për të ndryshuar qasjen dhe për të shijuar këtë fazë kalimtare drejt pranverës. Fundjava do të sjellë një ndjenjë të re energjie dhe optimizmi. Me Saturnin në shenjën tënde, është e rëndësishme të kujdesesh për trupin dhe mendjen, duke gjetur kohë për pushim dhe relaksim. /noa.al