Parashikimi i motit, si do të ndryshojnë temperaturat gjatë ditës

Ditën e shtunë vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët si dhe me vranësira të pakta transparente pas orëve të mesditës.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim veriperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare 6 m/s, shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1 ballë.