Mot i kthjellët, por i ftohtë/ Si do të ndryshojnë temperaturat gjatë ditës

Do të vijojë territori Shqiptar nën mbizotërimin e motit të kthjellët dhe të ftohtë gjatë gjithë paradites; por pjesa e dytë e ditës do të ketë herë pas here kalime vranësirash ku më të theksuar do të jenë në zonat malore përgjatë shtrirjes Lindore duke sjellë momente me flokë dëbore; Parashikohet që të njëjtat kushte atmosferike të na shoqërojnë edhe gjatë natës;

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të lehtë duke luhatur vlerat ditore nga -4°C vlera minimale në Bulqizë deri në 12°C vlera maksimale në Durrës dhe Sarandë.

Era do të fryjë e lehte dhe mesatare duke arritur shpejtësinë 35 km/h nga drejtimi Verilindor; për pasojë në brigjet detare do të krijohet dallgëzim mbi 2 ballë.