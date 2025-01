Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e shtunë 1 shkurt 2025

Zona Ditore e Astrologjisë/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e shtunë 1 shkurt 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill) ♈

Mendja dhe zemra juaj janë në ekuilibër të plotë nesër, në sajë të ndikimit të Venusit dhe Neptunit. Ky është momenti ideal për të menduar për veten dhe për të reflektuar mbi atë që ju nevojitet për të qenë më të fortë. Nëse ndiheni të sigurt dhe të qëndrueshëm, atëherë përqendrohuni në mënyrat për ta ruajtur këtë ekuilibër. Aktivitetet si meditimi, leximi apo shëtitjet në natyrë mund t’ju ndihmojnë të ruani qetësinë dhe të forconi besimin në vetvete.

—

Demi (20 Prill – 20 Maj) ♉

Një mik apo familjar mund të ketë nevojë për ndihmën tuaj nesër, në sajë të aftësisë suaj për të ndihmuar të tjerët. Ju keni fuqinë për ta mbështetur dhe për ta bërë të ndihet më mirë. Falë ndikimit të Venusit dhe Neptunit, do të gjeni fjalët e duhura për ta ngushëlluar dhe motivuar atë. Për të treguar edhe më shumë kujdes, mund të bëni një gjest të vogël si një dhuratë simbolike apo një ftesë për një kafe. Kujdesi dhe mirëkuptimi juaj do të bëjnë një ndryshim të madh në jetën e dikujt.

—

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor) ♊

Nëse keni një intervistë pune ose një takim të rëndësishëm nesër, mos u shqetësoni – do të shkëlqeni! Në sajë të ndikimit të Venusit dhe Neptunit, do të ndiheni më të qetë dhe më të sigurt në vetvete. Gjatë bisedave, përqendrohuni më shumë te mënyra se si mund të ndihmoni të tjerët, sesa te vetja. Aftësia juaj për të komunikuar me ndjeshmëri dhe diplomaci do të vlerësohet nga të gjithë.

—

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik) ♋

Nëse keni mbledhur shumë ditë pushimi nga puna, nesër mund të jetë dita e duhur për të planifikuar një udhëtim. Në sajë të ndikimit të Venusit dhe Neptunit, do të ndjeni dëshirën për të eksploruar vende të reja dhe për të mësuar gjëra të reja. Një udhëtim në një qytet të mbushur me art dhe kulturë mund të jetë frymëzues për ju. Nëse nuk keni mundësi të udhëtoni, mund të kërkoni online për informacione rreth vendeve të ndryshme ose të vizitoni muze dhe ekspozita të reja.

—

Luani (23 Korrik – 22 Gusht) ♌

Nesër, karizma dhe energjia juaj do të jenë të parezistueshme, në sajë të ndikimit të Venusit. Në dashuri, do të ndiheni të mbushur me pasion dhe do të tërhiqni vëmendjen e të tjerëve. Në punë, është momenti i duhur për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë përsipër projekte të reja. Mos harroni të bëni pushime të shkurtra gjatë ditës për të ruajtur energjinë dhe për të qëndruar produktiv.

—

Luani (23 Korrik – 22 Gusht) ♌

Çështjet financiare mund të jenë pak të paqarta nesër, në sajë të ndikimit të Neptunit dhe Venusit. Ka mundësi që të bëni ndonjë llogaritje të gabuar ose të merrni një vendim të nxituar për paratë tuaja. Prandaj, është më mirë të qëndroni të qetë dhe të mos ndërmerrni hapa të mëdha në financa. Nëse duhet të merrni një vendim të rëndësishëm, sigurohuni që ta kontrolloni disa herë para se të veproni. Konsultimi me një këshilltar financiar mund të jetë një ide e mirë për të shmangur gabimet.

—

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator) ♍

Nesër është momenti ideal për të planifikuar ditën e Shën Valentinit, në sajë të ndikimit të Venusit dhe Neptunit që sjellin një atmosferë të dashur dhe romantike. Nëse jeni në një lidhje, mund të mendoni për një dhuratë të veçantë për partnerin tuaj ose për një mbrëmje të veçantë që do ta bëjë këtë festë edhe më të bukur. Mos u shqetësoni shumë për aktivitetin që do të zgjidhni – ajo që ka rëndësi është të kaloni kohë cilësore së bashku. Për beqarët, është një kohë e mirë për të eksploruar mundësitë e reja në dashuri.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor) ♎

Si një Peshore që kërkon gjithmonë ekuilibrin dhe bukurinë, nesër do të keni një mundësi të shkëlqyer për të sjellë pozitivitet dhe harmoni në mjedisin tuaj, në sajë të ndikimit të Venusit dhe Neptunit. Jepni komplimente të sinqerta, ndihmoni dikë që ka nevojë ose bëni një veprim të vogël mirësie, si të hapni derën për dikë ose të ndihmoni një koleg në punë. Këto gjeste të vogla mund të bëjnë një ndryshim të madh, duke krijuar një atmosferë më të këndshme dhe më dashamirëse rreth jush.

—

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor) ♏

Nesër është një ditë perfekte për të filluar përgatitjet për Shën Valentinin, në sajë të ndikimit të Neptunit dhe Venusit që ndikojnë te dashuria juaj. Nëse jeni në një lidhje, është momenti për të menduar për një dhuratë të veçantë për partnerin ose për të organizuar një mbrëmje të paharrueshme. Nëse jeni beqarë, nuk ka arsye për t’u ndjerë të zhgënjyer nga festa e dashurisë – kjo mund të jetë koha ideale për të njohur dikë të ri. Yjet ju japin mundësinë për të takuar dikë që mund të bëhet personi i ëndrrave tuaja.

—

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor) ♐

Nesër është një ditë perfekte për të kaluar kohë me familjen, në sajë të ndikimit të Venusit dhe Neptunit në shtëpinë tuaj të familjes. Një vizitë te një i afërm i dashur do të krijojë momente të bukura dhe të paharrueshme. Akoma më mirë, nëse keni mundësi, organizoni një mbledhje me të gjithë familjarët tuaj për të kaluar një ditë të këndshme së bashku. Nuk keni nevojë për një arsye të veçantë për të parë të dashurit tuaj – dëshira për të qëndruar afër është më e rëndësishmja. Yjet tregojnë se ky takim do të sjellë shumë dashuri, gëzim dhe kujtime të çmuara.

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar) ♑

Ky është një moment i bukur për të shprehur dashurinë tuaj, në sajë të ndikimit të Venusit dhe Neptunit që bashkohen për të sjellë ndjenja të thella dhe të sinqerta. Nëse jeni në një lidhje, pse të mos shkruani një letër dashurie për partnerin tuaj? Shprehni me fjalë atë që ndjeni në zemër dhe përqendrohuni te cilësitë e tij/saj që ju bëjnë të lumtur. Kjo është një mënyrë e mrekullueshme për të forcuar lidhjen tuaj dhe për të sjellë më shumë dashuri në marrëdhënie. Mos kini frikë të jeni romantik – është koha e duhur për të ndarë ndjenjat tuaja më të thella.

—

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt) ♒

Nesër do të keni mundësinë perfekte për të gjetur dhuratën ideale për partnerin tuaj për Ditën e Shën Valentinit, në sajë të ndikimit të Venusit dhe Neptunit. Ndërsa blini një dhuratë, mos u shqetësoni shumë nëse nuk jeni të sigurt për zgjedhjen e duhur – intuita juaj do t’ju ndihmojë të kuptoni çfarë do të pëlqejë më shumë personi juaj i zemrës. Mos u shqetësoni për çmimin – ajo që ka rëndësi është dashuria dhe mendimi pas dhuratës. Një dhuratë e zgjedhur me kujdes dhe përkushtim do të sjellë shumë gëzim në marrëdhënien tuaj.

—

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars) ♓

Me Venusin dhe Neptunin që bashkohen në shenjën tuaj, nesër do të jetë një ditë e mbushur me ndjenja të bukura dhe emocione të thella. Ky fillim i shkurtit ju fton të tregoni mirësinë dhe dashurinë tuaj ndaj të tjerëve. Një nga gjestet tuaja të para mund të jetë përzgjedhja e një dhurate të veçantë për Shën Valentin. Qoftë një kuti me çokollata apo një letër romantike ku shprehni ndjenjat tuaja më të sinqerta, partneri juaj do të ndihet i lumtur dhe i vlerësuar. Përdoreni këtë energji të bukur për të sjellë më shumë dashuri dhe harmoni në jetën tuaj. /noa.al