E BUJSHME! Milani ‘bën dalje’ Moratën. Huazim me detyrim blerjeje, akordi me gjigantin turk

Alvaro Morata është gjithnjë e më afër kalimit te Galatasaray. Sipas informacioneve të mbledhura nga redaksia e TMW, klubi turk ka pranuar kërkesën e Milanit për huazim, me detyrim blerjeje të spanjollit, dhe pritet që në orët në vazhdim të arrihet marrëveshja përfundimtare.

Në këtë rast, klubi kuqezi natyrisht që nuk dëshiron të ketë humbje financiare nga shitja e kapitenit të Spanjës, i cili erdhi verën e kaluar, ndaj për këtë arsye detyrimi i blerjes do të jetë 10 milionë euro, ndërkohë që shuma që është shkruar në bilancin e klubit për sulmuesin iberik është 9.75 milionë euro.

Kjo do të sjellë një plusvalencë të vogël, duke bërë që Morata të largohet nga Italia dhe të drejtohet për në Turqi, ku do të bëjë vizitat mjekësore, para se të firmosë kontratën me Galatasaray.

Për të zëvendësuar spanjollin, Milani ka Santiago Gimenez në krye të listës. Feyenoord për momentin nuk lëviz nga kërkesa prej 40 milionë euro për ta lënë të lirë meksikanin, ndërkohë që alternativa për kuqezinjtë është Lorenzo Lucca i Udinese.

Nga ana tjetër, në dalje është gjithashtu sulmuesi i ri Francesco Camarda. Pas muajve të parë me lëvizje mes ekipit të parë dhe “Milan Futuro”, ai do të transferohet te Monza në huazim.